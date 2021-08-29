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載200隻貓狗沒載人 英軍撤離惹議

國際組／綜合報導
英國部隊28日結束阿富汗撤離任務，搭上軍用運輸機離開喀布爾。（路透）
英國部隊28日結束阿富汗撤離任務，搭上軍用運輸機離開喀布爾。（路透）

英國28日出動飛機載走駐阿富汗的最後一批英軍，結束英國在喀布爾的撤離行動。不過，上千名符合資格可到英國重新安頓的阿富汗人被留了下來，卻有200隻貓狗由包機載離，引發討論。

英國國防部推文寫道：「最後一架載運英國武裝部隊的班機已離開喀布爾。」28日稍早，英國派出最後一架只限搭平民的班機，結束空運撤離平民行動。

英國首相強生感謝參與撤離行動的人員在不到兩周內撤離1萬5000人，英國國防大臣華勒斯表示，英國部隊「幫助數以千計人尋求更好未來並取得安全」。

英國國防參謀長卡特說，撤離行動進展順利，但坦承「沒辦法帶走所有人」，讓人「心痛」。

最後一批撤離喀布爾的人員，包括一間動物慈善機構的英國負責人、退役軍人法辛。他帶著大約200隻貓狗搭乘包機離開喀布爾的動物收容所，一些符合資格可前往英國的阿富汗人卻被留下，引發爭議。

法辛在喀布爾成立動物收容所「諾薩德」先前高調發起撤離收容所貓狗行動，獲諧星瑞吉賈維斯等名人支持。諾薩德28日在臉書寫道：「我們欣慰地證實，法辛與諾薩德的動物已離開阿富汗，目前平安無事。」但數以百計符合離開資格的阿富汗人卻被英國留下，甚至連法辛自己的員工都無法前往機場，讓他堅持帶動物離開的行為飽受抨擊。

英國 喀布爾 阿富汗

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