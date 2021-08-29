阿富汗人「生死紀實」獲普立茲獎 民怨：被西方國家拋棄

西方國家撤離人員亂象橫生，許多阿富汗人痛訴「遭西方國家拋棄」。（路透）

神學士（Taliban，又譯塔利班）攻城掠地，阿富汗 人冒著生命危險協助產製新聞報導和影像，將國內動盪局勢呈現在世人眼前，美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」今天宣布，將頒授他們「特別褒揚獎」。

普立茲獎委員會表示，從一般職員、獨立特派記者再到口譯員、司機等，勇敢的阿富汗民眾協助產製獲頒或值得頒發普立茲獎的影像和故事，有助世人更廣泛地理解當地極度悲慘且複雜的情況。

這項「特別褒揚獎」包含10萬美元的緊急救濟金，以協助在阿富汗的新聞工作者重新安置或繼續安全地工作；款項將由非營利的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）管理。

普立茲獎委員會決定頒授阿富汗新聞從業人員「特別褒揚獎」的前一天，阿國首都喀布爾機場 剛遭受恐怖攻擊，造成超過100名當地人和13名美軍身亡。

普立茲獎委員會聯合主席包奧（Katherine Boo）、柯林斯（Gail Collins）和丹尼塞夫斯基（John Daniszewski）說：「在面臨極端威脅的時刻，支持這些阿富汗人至關重要，他們的勇敢、技能和對新聞自由理想的投入，近數十年已協助產製許多重要的新聞。」

一批阿富汗記者難民25日抵達墨西哥申請人道保護。（路透）

此外，在阿富汗，隨著美軍撤離日期逼近，西方國家撤離人員也加快腳步；然而亂象橫生，許多阿富汗人再機場徹夜守候，卻感到被「雙標」對待，痛訴「遭西方國家拋棄」。

女教師塔布里克在阿富汗喀布爾機場外苦候5天5夜以待搭機出境，期間她備感羞辱，一氣之下決定放棄出走計畫，回到老家準備迎接民兵組織塔利班執政下的新生活。

路透報導，女教師塔布里克是阿富汗前政府官員的側室，她的丈夫已在今年2月出逃巴基斯坦。而她在喀布爾機場外苦候5天5夜，但感到「被羞辱」，「沒有人會阻擋任何一名外國人出境……我備齊所有出境的合法證件，為什麼美國人要阻擋我離境？」

塔布里克痛批，「我寧願在新政權統治下度日，也不願被外國人當作垃圾對待。美國人羞辱了每一個阿富汗人」。塔布里克已放棄撤離阿富汗，打算搬回故鄉法雅布省。

助產士達塔吉也企圖出走不成。她說，對於西方國家協助阿富汗的承諾失去了信心，只好打道回府。

達塔吉曾為某個德國非政府組織工作。自從7月23日以來，她打了數十通電話、寄了數十封電郵給德國大使館與雇用她的非政府組織，但都石沈大海。最後達塔吉直奔機場，在外圍度過了4天3夜，在看不到希望之下，決定黯然回家鄉，「我向來欽佩德國人，但如今我看到了這些外國強權冷漠的一面。」