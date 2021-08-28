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影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

喀布爾爆炸前2周…CNN專訪ISIS-K 指揮官預告：正等待時機

編譯羅方妤／即時報導
美國CNN首席國際特派員克萊麗莎‧沃德在阿富汗街頭報導當地狀況。美聯社
美國CNN首席國際特派員克萊麗莎‧沃德在阿富汗街頭報導當地狀況。美聯社

極端組織呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）26日在阿富汗首都喀布爾機場外發動自殺炸彈恐攻，造成至少170人死亡，其中包含13名美軍，美國總統拜登誓言報復。美軍在當地時間28日以無人機，報復攻擊ISIS-K一處據點，據說已成功擊斃目標，沒有平民喪生。

不過，美國CNN公布了他們在喀布爾機場外爆炸前兩周，專訪ISIS-K資深指揮官的片段。受訪指揮官表示，他們正低調等待襲擊時機。

CNN在27日報導：「來自阿富汗庫納爾省的ISIS-K指揮官偽裝其身分，要求稱他為阿布杜勒‧穆尼爾（Abdul Munir），於喀布爾一間飯店告訴本台首席國際特派員克萊麗莎‧沃德，稱他的組織『行事低調，正等待攻擊時機』。」

沃德指出，這些言論「變成恐攻詭異的前兆」。她還說這位指揮官聲稱，他通過檢查點並進入喀布爾根本沒有阻礙，還允許沃德的團隊拍攝他進入喀布爾的狀況，以證明他所言不虛。

穆尼爾還談到外國人離開阿富汗時，要執行擴大該組織的「計畫」。他表示，隨著外國人離開，「我們可以重啟行動」，但稱不能對組織在阿富汗外的計畫發表意見，指出這超出他的層級。

極端組織呼羅珊伊斯蘭國26日在阿富汗首都喀布爾機場外發動自殺炸彈恐攻，造成至少1...
極端組織呼羅珊伊斯蘭國26日在阿富汗首都喀布爾機場外發動自殺炸彈恐攻，造成至少170人死亡，其中包含13名美軍。新華社

喀布爾 阿富汗 美國

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