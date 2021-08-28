捨命記錄家園戰火 阿富汗記者獲普立茲特別褒揚獎

阿富汗人冒著生命危險協助產製新聞報導和影像，將國內動盪局勢呈現在世人眼前，美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」宣布，將頒授他們「特別褒揚獎」。取材自維基百科

神學士 （Taliban，另譯塔利班）攻城掠地，阿富汗 人冒著生命危險協助產製新聞報導和影像，將國內動盪局勢呈現在世人眼前，美國 新聞界最高榮譽「普立茲獎」今天宣布，將頒授他們「特別褒揚獎」。

普立茲獎（Pulitzer Prize）委員會表示，從一般職員、獨立特派記者再到口譯員、司機等，勇敢的阿富汗民眾協助產製獲頒或值得頒發普立茲獎的影像和故事，有助世人更廣泛地理解當地極度悲慘且複雜的情況。

這項「特別褒揚獎」包含10萬美元的緊急救濟金，以協助在阿富汗的新聞工作者重新安置或繼續安全地工作；這筆款項將由非營利的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）管理。

西方國家撤離，神學士迅速接管阿富汗，使數以千計的人，包含記者，害怕遭新政權報復。美國總統拜登設定的美軍撤退期限為8月31日。

普立茲獎委員會決定頒授阿富汗新聞從業人員「特別褒揚獎」的前一天，阿國首都喀布爾機場遭恐怖攻擊，造成超過100名當地人和13名美軍身亡。

普立茲獎委員會聯合主席包奧（Katherine Boo）、柯林斯（Gail Collins）和丹尼塞夫斯基（John Daniszewski）說：「在面臨極端威脅的時刻，支持這些阿富汗人至關重要，他們的勇敢、技能和對新聞自由理想的投入，近數十年已協助產製許多重要的新聞。」