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阿富汗年底前恐50萬難民出逃 聯合國籲鄰國開放

編譯中心╱綜合27日電
聯合國難民署27日表示，到今年年底可能有多達50萬阿富汗人逃離家園。(路透)
聯合國難民署27日表示，到今年年底可能有多達50萬阿富汗人逃離家園。(路透)

聯合國難民署今天表示，到今年年底可能有多達50萬阿富汗人逃離家園，難民署並呼籲阿富汗所有鄰國，為尋求安全的難民們維持邊境開放。

中央廣播電台引路透報導，聯合國難民事務副高級專員克勒孟茲說，隨著阿富汗危機一步步深化，每天有幾千名阿富汗人進入伊朗，而貿易商則是繼續往返阿富汗和巴基斯坦兩國。

克勒孟茲在日內瓦的新聞簡報會上說：「就人數而言，我們正為該地區可能出現的 大約50萬新難民做好準備。這是最糟糕的情況。」她還說，雖然目前未見到大批阿富汗人逃出，但阿富內部局勢變化比任何人預期都要快。

最近幾天阿富汗流向巴基斯坦的人潮出現「小幅上升」。克勒孟茲表示，難民公署已為接下來的4個月內，即將出現50萬阿富汗難民做好應急計畫，這些難民將湧入伊朗、巴基斯坦與中亞國家。

她並未詳細說明什麼樣的發展可能導致難民人數突然增加，不過，伊斯蘭國(IS)26日在喀布爾機場外發動自殺炸彈攻擊，造成至少170人喪生。

克勒孟茲說，難民署署長葛蘭第已與歐洲聯盟執委會主席范德賴恩及其他捐款者，就難民公署為新增的阿富汗難民提供庇護與照護的應急計畫，給予財務支持舉行會談。

亞太難民網路執行長瓦兹達佛斯特表示，人們正撥打阿富汗危機求助熱線，報告「對媒體和廣播電台的處決、毆打和鎮壓」。

特別關注婦女安全的瓦兹達佛斯特說：「她們告訴我們，她們害怕只是因為身為女性就被殺害。」

阿富汗 伊朗 聯合國

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