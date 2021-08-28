英法德加等多國盟友提早結束撤離 美軍更孤立

阿富汗人27日在聯合國難民署印度新德里的辦公室外抗議，敦促國際社會幫助阿富汗難民。圖為一名阿富汗難童在現場玩玩具槍。(路透)

神學士15日奪下阿富汗 政權至今，已有10萬人以上搭機離境，加上阿富汗喀布爾機場 26日發生炸彈襲擊後，多個西方國家均提早結束撤離行動。英國 、法國、德國、西班牙、義大利、挪威、荷蘭和土耳其27日都宣布結束撤離作業，加拿大和澳洲稍早已停飛撤離航班。

在距離美國撤軍8月31日期限僅餘4天之際，盟友軍隊陸續離開，意味美軍形勢更孤立，需獨自應付潛在恐襲威脅，使華府陷入是否提早撤離的兩難局面。

綜合媒體報導，英國國防大臣華勒斯27日指出，英方已關閉在阿富汗負責處理撤離審查的辦事處和機場審查站，但強調這決定與爆炸事件無關。華勒斯表示，英軍不會再派人員到喀布爾市內護送公民前往機場，只會撤走已在機場內的1000人，並在機場外人群中尋找合資格人士。對於未獲安排撤離的合資格阿富汗人，華勒斯建議他們先向第三國求助，再申請前往英國。

華勒斯說，本月中至今，英國的撤離行動已救出近1萬4000名英國公民和阿富汗人，但令人感傷的是，有800至1100原本合資格移居英國的阿富汗人「未能趕及」撤離，會被留下。英國當局這次倉卒撤離，被指不顧那批曾為他們工作的阿富汗人生命安全，有政界人士對此表示憤怒。

另外，英國泰晤士報記者日前在英國駐喀布爾大使館中，發現遺留下曾為使館工作的阿富汗人聯絡資料，當中部分人仍未撤離，認為英使館人員對阿富汗員工的生命毫不在意。英國外交部26日表示，已經救出三名阿富汗員工及其家人。但據泰晤士報報導，至少兩名翻譯人員依然下落不明。

德軍27日結束戰後規模最大的撤離任務，一共從阿富汗撤出逾5000人，不過仍有約300名德國公民，以及曾為德國工作、與德國非政府組織合作的阿富汗人和多位人權工作者尚未出境。德國政府承諾將繼續援救無法離境的阿富汗人。

西班牙政府27日發聲明稱，已結束在阿富汗的撤離行動，最後兩架軍機於27日早上抵達杜拜，稍後會飛往西班牙。義大利外交部同日宣布，義大利最後一班撤僑航班即將離開阿富汗。澳洲國防部表示，當局在26日炸彈襲擊發生前，已收到「呼羅珊伊斯蘭國（或稱ISIS-K）」計畫施襲的情報，因此已將所有澳洲軍隊撤離阿富汗。

26日的炸彈襲擊令喀布爾機場陷入嚴重安全風險，美軍中央司令部司令麥肯齊警告，ISIS-K可能為美軍帶來更大威脅擊，未來數天將是美軍駐阿富汗期間最緊張和最危險時期。