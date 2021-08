俄羅斯衛星通訊社新聞(Sputnik)報導,阿富汗喀布爾機場 東門(East Gate)驚傳槍響,目前狀況尚不明。這是繼26日機場外發生連環爆炸案後,機場再度陷入不平靜。

阿富汗首都喀布爾機場外26日發生連環爆炸案,伊斯蘭國(IS)分支組織呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)宣稱犯案,27日更公布自殺炸彈客身分為Abdul Rehman Al-Loghri。

美國CNN引述阿富汗公共衛生部官員說法,稱有超過90人死亡、逾150人受傷。路透指出,醫院消息人士和神學士(Taliban,另譯塔利班)27日表示,死亡者包括72名阿富汗人和13名美軍。

AFGHANISTAN – Footage from the scene as gunshots have been reported near the East Gate of Kabul Airport. pic.twitter.com/FMneQisevE