喀布爾遇恐攻 他的簽證在混亂中遺失…逃離夢碎
阿富汗喀布爾機場外26日發生連環爆炸案，死者面朝下掉進淺水溝，被手推車運離的傷患鮮血淋漓，令人怵目驚心。爆炸案造成大規模死傷，也炸碎了阿富汗民眾逃離神學士（Taliban，另譯塔利班）的希望。
前往機場的民眾原本希望登上撤離航班飛到安全國度，以逃離阿富汗民兵組織神學士的新政權。
爆炸發生後，驚魂未定的倖存者試圖讓自己回過神，有些人拚命呼救尋找親人。社群媒體上分享的影像顯示，男男女女在水深及小腿的水溝中驚慌失措，混亂中不是和親人失散，就是掉了赴美的簽證文件。
一名在鏡頭外的男子說：「這些躺在這裡的是屍體。」另有一名男子用手肘撐著一名半昏迷的傷患，努力不讓他的頭部滑進渾濁的水面下。
身處第一起爆炸現場的男子米拉德（Milad）告訴法新社：「屍體、屍塊還有人，都瞬間被拋進附近的水溝中。」
米拉德已申請前往美國的簽證，但在混亂中他掉了能幫助他和妻子與3個孩子登機的文件。
他說：「我永遠永遠都不會再踏進機場一步。該死的美國人，該死的撤軍和簽證。」
第2名目擊者告訴法新社，當聽到第一聲爆炸聲時，機場周圍瞬間全面陷入恐慌。
他說：「接著神學士開始對空鳴槍，以驅離在大門口的群眾。我看到一名男子手上抱著受傷的嬰兒倉皇走避。」
法新社攝影記者在喀布爾的急救醫院（Emergency Hospital）看到好幾具屍體被送來，數名臉上和衣服沾滿鮮血的女子躺在擔架上淚流不止。
一名人在機場的26歲男子說：「當然我們所有人都很害怕。每個人都很緊繃，軍隊已進駐機場周圍。」
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