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喀布爾遇恐攻 他的簽證在混亂中遺失…逃離夢碎

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喀布爾遇恐攻 他的簽證在混亂中遺失…逃離夢碎

中央社／喀布爾27日綜合報導
美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。圖為他們舉著旅行文件，試圖突破障礙，希望獲准登機。（歐新社）
美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。圖為他們舉著旅行文件，試圖突破障礙，希望獲准登機。（歐新社）

阿富汗喀布爾機場外26日發生連環爆炸案，死者面朝下掉進淺水溝，被手推車運離的傷患鮮血淋漓，令人怵目驚心。爆炸案造成大規模死傷，也炸碎了阿富汗民眾逃離神學士（Taliban，另譯塔利班）的希望。

前往機場的民眾原本希望登上撤離航班飛到安全國度，以逃離阿富汗民兵組織神學士的新政權。

爆炸發生後，驚魂未定的倖存者試圖讓自己回過神，有些人拚命呼救尋找親人。社群媒體上分享的影像顯示，男男女女在水深及小腿的水溝中驚慌失措，混亂中不是和親人失散，就是掉了赴美的簽證文件。

一名在鏡頭外的男子說：「這些躺在這裡的是屍體。」另有一名男子用手肘撐著一名半昏迷的傷患，努力不讓他的頭部滑進渾濁的水面下。

身處第一起爆炸現場的男子米拉德（Milad）告訴法新社：「屍體、屍塊還有人，都瞬間被拋進附近的水溝中。」

米拉德已申請前往美國的簽證，但在混亂中他掉了能幫助他和妻子與3個孩子登機的文件。

美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都...
美國還有上千公民、為數眾多的綠卡持有人及獲准入境美國的阿富汗人目前滯留阿富汗首都喀布爾機場附近，急待救援。（歐新社）

他說：「我永遠永遠都不會再踏進機場一步。該死的美國人，該死的撤軍和簽證。」

第2名目擊者告訴法新社，當聽到第一聲爆炸聲時，機場周圍瞬間全面陷入恐慌。

他說：「接著神學士開始對空鳴槍，以驅離在大門口的群眾。我看到一名男子手上抱著受傷的嬰兒倉皇走避。」

法新社攝影記者在喀布爾的急救醫院（Emergency Hospital）看到好幾具屍體被送來，數名臉上和衣服沾滿鮮血的女子躺在擔架上淚流不止。

一名人在機場的26歲男子說：「當然我們所有人都很害怕。每個人都很緊繃，軍隊已進駐機場周圍。」

機場 阿富汗 神學士

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