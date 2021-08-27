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CNN：阿富汗前總統卡薩遭變相軟禁

編譯中心╱綜合26日電
阿富汗前總統卡薩(左)和阿布杜拉傳出已雙雙被軟禁。(路透)
阿富汗前總統卡薩(左)和阿布杜拉傳出已雙雙被軟禁。(路透)

美國媒體引述消息人士報導，阿富汗前總統卡薩（Hamid Karzai）與前政府和平委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）已雙雙被軟禁。

美國CNN報導，神學士領袖連日來與留在喀布爾的前阿富汗官員商討籌組政府，包括前總統卡薩和前政府和平委員會主席阿布杜拉，但神學士23日沒收卡薩保安團隊的武器及車輛，並在25日搜查阿布杜拉的家，帶走了他的保安人員和車輛，兩人實際上形同被軟禁。

華爾街日報也報導，卡薩被強烈建議不要離開住所，如同較輕微的軟禁。惟前副總統幕僚長向中國澎湃新聞否認；俄羅斯衛星網報導，阿富汗神學士發言人納伊姆亦否認相關消息。

神學士發言人8月21日曾表示，該組織希望組建一個包容性政府，並曾與一直留在喀布爾的卡薩及阿布杜拉會談。而阿布杜拉亦曾稱，新政府將充滿包容性。但消息人士提到，阿布杜拉對此已經沒有那麼樂觀。

傳媒對兩人的處境眾說紛紜。澎湃新聞其後引述前副總統幕僚長稱，卡薩秘書否認報導，並稱他仍然在家。

華爾街日報也引述消息報導，指神學士領袖與前官員的會面大多只是寒暄。有出席過會議的前高官則向華盛頓郵報稱，神學士領袖表達希望組成共同政府，又坦言關鍵在於錢，神學士有兩大憂慮，首先是國際社會的壓力，若他們的政府繼續遭孤立，將面臨制裁、國際援助大減和無法貿易的困境，第二點是抵抗勢力。他稱談判難關在於神學士願意為國際認可作出怎樣的讓步，尤其是女性和少數民族權利以及公民自由。

神學士禁音樂 要婦女別出門

神學士發言人穆賈希德接受紐約時報訪問表示，執政後仍將禁止音樂。他並呼籲女性暫時留在家中別去上班，還坦承許多神學士成員「未受過訓練」，女性在他們面前可能不安全。

穆賈希德還說，不需要擔心女性安全，往後女性不會被強迫待在家中或一定要遮住全臉，女性也只有在超過三天的旅行才需要男性陪伴。

不過，他說，希望婦女們暫時待在家裡不要去上班，因為很多神學士戰士「未受過訓練」，不懂如何尊重女性。他說，要女性待在家裡的指令只是暫時，可讓神學士找到方法確保女性不會「被無禮對待」或「受傷」。

1990年代神學士上次執政時，絕大多數音樂、電視和電影遭嚴禁；同時也禁止女性到職場工作，也不准單獨出門，還強迫她們穿全身罩袍。

神學士發言人坦承許多神學士成員「未受過訓練」，女性在他們面前可能不安全。(路透資...
神學士發言人坦承許多神學士成員「未受過訓練」，女性在他們面前可能不安全。(路透資料照片)

神學士 阿富汗 喀布爾

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