逃離阿富汗機票6500元「黑水」發災難財 罵聲一片

美國黑水保全公司創辦人普林斯提供阿富汗人撤離喀布爾的最後機會，但每張機票要價6500美元惹議。圖為喀布爾機場著逃難的民眾。(Getty Images)

美國撤軍最後期限在即，美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）提供阿富汗人撤離喀布爾 的最後機會，但每張機票要價6500美元。

隨著美國總統拜登（Joe Biden）堅持的8月31日撤軍期限逐漸逼近，美國優先 撤離持有美國護照的公民，接著是其他合法難民，以及特殊移民簽證申請人。

這使得喀布爾卡賽國際機場 （Hamid Karzai International Airport）瀰漫一股絕望氣氛。

「華爾街日報」報導，在阿富汗人理解到逃離窗口逐漸關閉之際，普林斯跳出來表示，他將提供一架飛離喀布爾的包機，每張機票要價6500美元。

普林斯表示，6500美元涵蓋進入機場費用，以及飛航本身。不過，如果乘客需要從喀布爾市內抵達機場的服務，將會被收取額外費用。

塔利班在喀布爾市內設置許多檢查崗哨，眾多阿富汗人受阻於機場外。

普林斯要大發災難財的消息傳出後，在網路引發罵聲。「紐約時報」的墨西哥、中美洲及加勒比海分支負責人阿比哈比（Maria Abi-Habib）表示，這項行動根本是「利用絕望進行剝削」。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）25日在新聞簡報會上表示，拜登政府不同意對撤離行動收取費用。

她表示：「我們正免費撤離相關人員，因為那是正確的措施。我們當然不會支持任何想利用人們迫切想逃離來獲利的行徑。」

莎琪以更嚴厲措辭譴責普林斯。她說：「我認為任何有良心、有靈魂的人，都不會支持這種利用他人痛苦來獲利的行徑。」

普林斯是美國海軍海豹部隊（Navy SEAL）前軍官。根據「紐約時報」2月取得的聯合國機密報告，普林斯2019年曾提供武器和外國傭兵給一名計畫推翻利比亞政府的民兵領袖，違反聯合國對利比亞的武器禁運令。