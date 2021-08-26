疑恐攻喀布爾機場 IS分支槓神學士

數以百計阿富汗人26日在喀布爾機場外揮舞著文件，要求進入機場搭機逃離。（美聯社）

阿富汗 喀布爾機場26日疑似遭自殺炸彈攻擊，事實上美國 和盟邦早已接獲情資。拜登總統日前表示，伊斯蘭國（IS）對阿富汗威脅日增，尤其是喀布爾機場已被鎖定。法新社分析，和神學士 同屬伊斯蘭教遜尼派的伊斯蘭國不滿「叛教者」神學士與美國簽訂撤軍協議，誓言將持續戰鬥。

當絕望的阿富汗群眾湧進喀布爾機場，不放過任何1架撤離班機以便逃離之際，美國官員過去幾天針對另一個威脅提出警告：IS。

拜登總統早已指出，喀布爾機場遭受伊斯蘭國的區域分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）攻擊的風險急切，且危機越來越高。

英、美和澳洲26日晚紛紛發出類似的旅遊警戒，敦促聚集在此區的民眾移動到更安全的地點。

(影音來源：世界新聞網)

拜登22日說：「ISIS-K和神學士是死敵，他們有廝殺的歷史。但我們每天都有軍隊在地面，這些在機場的部隊和無辜平民都面臨來自ISIS-K的攻擊」。

當被直接問及威脅的可能性，1名神學士發言人坦言，「滋事」的風險在混亂情況下會造成麻煩，衍生的混亂就會被歸咎於美國領導的撤軍行動。

法新社分析，「呼羅珊」是這個區域的歷史名字，涵蓋現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。IS2014年宣布於伊朗和敘利亞「建國」數月後，從巴基斯坦神學士脫離的成員隨後加入阿富汗境內的好戰分子，並組成區域分支，宣示效忠IS領袖巴格達迪。

聯合國觀察員指出，這個IS的區域分支也成功在巴基斯坦和包括喀布爾在內的阿富汗其他地區，設立「潛伏小組」。

ISIS-K近年來犯下好幾起血腥攻擊，殘殺兩國境內的平民，犯案地點包括清真寺、神壇、公共廣場，甚至醫院，特別鎖定被它視為異教宗派的什葉派穆斯林。

雖然呼羅珊伊斯蘭國與神學士都隸屬於強硬遜尼派好戰團體，卻彼此互相憎恨，IS在聲明中會將神學士稱為「叛教者」。

他們在宗教與策略細節上抱持不同意見，也都宣稱自己是聖戰士真正的掌旗手。紛爭導致雙方流血相向，2019年神學士逐漸占上風，ISIS-K卻沒能像IS在中東保有地盤。

在這次神學士閃電奪下阿富汗後，全球數個聖戰士團體都給予祝賀，但IS卻沒有，反而指責和美國達成撤軍協議的神學士是叛徒，並誓言將持續戰鬥。