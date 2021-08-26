返鄉探親滯留阿富汗 南加州設法救難民學生與家人

加州 聖地牙哥學區 教職人員今天表示，有數十名新安置在加州的阿富汗 學生和家屬，在暑假返鄉探親之後，目前滯留在阿富汗。

美軍開始撤離後，神學士（Taliban，另譯塔利班）接掌阿富汗政權，學區教職人員表示，有24名在聖地牙哥郊區卡瓊谷聯合學區（Cajon Valley Union School District）就讀的學生和16名家長，合計6個家庭，在阿富汗與數千難民一起尋找機會搭機逃離。

卡瓊谷學區親屬與社區交流會（Family & Community Engagement ，FACE）移民學生計畫負責人瑟班（Michael Serban）表示，其中一個家庭已經安全逃離阿富汗，返回卡瓊（El Cajon）。這個家庭有4名學生、一個兩歲大兒童和兩名成人。

瑟班說，至於其他5個家庭命運，目前還不得而知。

瑟班與學區發言人謝恩（Howard Shen）表示，校方已協同眾議員伊薩（Darrell Issa）、參議員巴迪亞（Alex Padilla）這兩位加州國會議員，設法與失聯家庭聯絡，要將他們帶回美國。

自神學士掌控阿富汗政權後，美國和盟國展開史上數一數二規模的空運撤僑行動，在10天內撤離了8萬8000多人。撤離行動預定31日終止，但預料最後兩天撤僑行動將改為撤離軍事人員。

路透報導，6個家庭當中有一家在16日向親屬與社區交流會社區聯絡員通報，他們要在開學首日8月17日及時返回加州有困難，卡瓊谷學區教職人員才察覺學生的困境。