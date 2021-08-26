我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

阿富汗將領投書紐時：非不願為己而戰 是夥伴不打了

返鄉探親滯留阿富汗 南加州設法救難民學生與家人

中央社／洛杉磯25日綜合外電報導

加州聖地牙哥學區教職人員今天表示，有數十名新安置在加州的阿富汗學生和家屬，在暑假返鄉探親之後，目前滯留在阿富汗。

美軍開始撤離後，神學士（Taliban，另譯塔利班）接掌阿富汗政權，學區教職人員表示，有24名在聖地牙哥郊區卡瓊谷聯合學區（Cajon Valley Union School District）就讀的學生和16名家長，合計6個家庭，在阿富汗與數千難民一起尋找機會搭機逃離。

卡瓊谷學區親屬與社區交流會（Family & Community Engagement ，FACE）移民學生計畫負責人瑟班（Michael Serban）表示，其中一個家庭已經安全逃離阿富汗，返回卡瓊（El Cajon）。這個家庭有4名學生、一個兩歲大兒童和兩名成人。

瑟班說，至於其他5個家庭命運，目前還不得而知。

瑟班與學區發言人謝恩（Howard Shen）表示，校方已協同眾議員伊薩（Darrell Issa）、參議員巴迪亞（Alex Padilla）這兩位加州國會議員，設法與失聯家庭聯絡，要將他們帶回美國。

自神學士掌控阿富汗政權後，美國和盟國展開史上數一數二規模的空運撤僑行動，在10天內撤離了8萬8000多人。撤離行動預定31日終止，但預料最後兩天撤僑行動將改為撤離軍事人員。

路透報導，6個家庭當中有一家在16日向親屬與社區交流會社區聯絡員通報，他們要在開學首日8月17日及時返回加州有困難，卡瓊谷學區教職人員才察覺學生的困境。

阿富汗 學區 加州

上一則

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

下一則

喀布爾機場響恐攻警報？CIA出動搶救「最後3天大撤退」

延伸閱讀

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗機場逃難大塞車 竟是因為神學士不識字

阿富汗機場逃難大塞車 竟是因為神學士不識字
神學士會中國大使 北京：暢通、有效溝通

神學士會中國大使 北京：暢通、有效溝通
主動請纓去阿富汗 普立茲獎戰地記者遭神學士分屍輾壓

主動請纓去阿富汗 普立茲獎戰地記者遭神學士分屍輾壓

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）

神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算

2021-08-20 22:10

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大