8月31日期限迫在眉睫 各國撤離阿富汗狀況一次看

美國正快馬加鞭從喀布爾機場撤離國民和部分阿富汗籍員工。（路透）

阿富汗 首都喀布爾 10天前落入神學士（Taliban，另譯塔利班）手中，美國和其他西方國家正在快馬加鞭從喀布爾機場 撤離國民和部分阿富汗籍員工，迄今已有超過8萬2000人從喀布爾飛往國外。

神學士反對延長8月31日撤離期限，並呼籲有專業技能的阿富汗人才不要離開，稱國家需要「專業」的阿富汗人，如醫師和工程師。

以下是各國撤離現況：

美國 撤出逾4500人

撤離工作開始之初，阿富汗約有6000名美國公民，過去10天已陸續撤出4500人與眷屬，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日表示，目前預估仍約有1500名美國人在阿富汗。他強調，撤離行動沒有期限，即便在8月31日後也會持續進行，塔利班承諾會讓人員安全通行。

美聯社報導，美軍歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）將軍表示，在撤離阿富汗的行動中，目前有7000多人已飛往歐洲一帶8個地點，主要為德國和義大利。

沃特斯25日指出，撤離阿富汗的55架班機飛往德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），3架飛往義大利西哥奈拉海軍航空站（Naval Air Station Sigonella）。這些班機把近5800人帶往蘭斯坦，662人帶往西哥奈拉。

少數班機和人員已飛往歐洲另外6個地點，多半位於德國。還有班機很快將抵達西班牙羅塔（Rota）基地。

美國國務卿布林肯25日表示，撤離行動沒有期限。圖為軍機撤離阿富汗人員。（美聯社）

加拿大 撤走逾2700人

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，加拿大正趕在8月31日期限前結束撤離工作，官員警告有些人恐遭留下。截至24日，加國已撤走逾2700人，包括加拿大公民、阿富汗人和其他外籍人士。

英國 撤走逾1200人

英國和其他國家也加緊腳步要在期限前撤離國民、阿富汗籍員工和持有英國簽證的人。英國表示，正在「急速」進行撤離行動，25日約撤離了1200人。外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，撤離行動會進行到8月31日的最後一刻。

法新社報導，英國外交部25日警告公民遠離喀布爾機場，因為當地「存在持續且高度的恐怖攻擊威脅」。

德國 過期限仍續撤

德國24日表示，西方盟國根本無法在期限前將每個需要保護的阿富汗人撤離喀布爾。德國外長馬斯（Heiko Maas）向畫報電視台（Bild TV）表示：「即使繼續（撤離）到8月31日，甚至再多幾天都不夠。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）則表示，即使過了撤離期限，德國還是會試著協助阿富汗人。

法國 已撤離395人

法國已從喀布爾撤離395人，其中308人為阿富汗國民。法國表示，若美國遵守8月31日撤離期限，法國就會在26日停止撤離工作。

西班牙 計畫撤離500人

西班牙電台Cadena SER18日引述熟悉撤離行動的消息人士說法報導，西班牙計畫撤離約500名駐喀布爾大使館職員和眷屬和曾與他們共事的阿富汗人及其家屬。

不過西班牙隨後也表示，無法拯救所有曾在西班牙使館工作的阿富汗人。

荷蘭 百人抵喀布爾機場

荷蘭政府指出，幾乎可以肯定的是，許多符合庇護資格的人無法即時被帶離阿富汗。荷蘭外長卡哥（Sigrid Kaag）25日表示，荷蘭部隊已把100多人帶到喀布爾機場，但還有數百人恐遭留下。

瑞士 已撤離292人

瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）24日表示，瑞士已撤離292人，將研究是否能幫助增進塔利班與垮台的阿富汗政府間正在進行的談判。

比利時 已結束撤離行動

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）25日指出，比利時已經結束撤離行動；他推文表示，鑑於「阿富汗局勢變化，以及與歐盟夥伴的協議」，政府做出這項決定。

波蘭 已結束撤離行動

美聯社報導，波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）25日表示，在諮詢美國和英國官員後，波蘭已撤走最後一批人。

匈牙利 已撤走逾500人

匈牙利在撤走逾500人後，外長西亞爾托（Peter Szijjarto）25日稱匈牙利撤離工作進入尾聲。

捷克 已結束撤離行動

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）19日指出，捷克撤離國民和曾替捷克大使館擔任翻譯工作的阿富汗人的救援行動已結束。捷克自15日起派出3架飛機至喀布爾，撤離捷克公民和170名阿富汗人。

丹麥 撤走逾1000人

丹麥國防部25日表示，丹麥空軍已完成將人員撤離喀布爾的工作，自塔利班掌權以來共撤走超過1000人。

俄羅斯 幫撤烏克蘭公民

俄羅斯媒體25日報導，俄羅斯將出動4架軍事運輸機撤離逾500名公民。

報導引述俄羅斯國防部說法指出，除了俄羅斯國民外，這4架運輸機還會撤離「集體安全條約組織」（CSTO）其他成員國及烏克蘭公民。

土耳其 只留下特種部隊

土耳其國防部25日晚間發布聲明指出，土耳其軍隊即日開始撤離阿富汗喀布爾國際機場，土耳其軍機已撤離1129位土耳其公民。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）引述未具名消息人士報導，等到其他軍人和平民26日上午撤離到巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德後，土耳其對喀布爾機場只會留下特種部隊。

日本 最快本周開始撤僑

日本政府23日起陸續派3架自衛隊運輸機赴阿富汗撤僑，25日又加派1架專機前往協助，不過專機起飛後折返北海道基地；防衛省表示，原因是尚未完成必要的準備。

共同社報導，第1架運輸機已在日本時間24日晚間抵達阿富汗鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的機場，3架運輸機將以伊斯蘭馬巴德為據點，最快本周內開始撤僑。

南韓 派3架軍機撤離

南韓外交部24日表示，政府已派出3架軍機前往阿富汗及鄰近國家，將接回曾參與南韓在當地建設工作的阿富汗僱員及他們的親屬到南韓避難，但未透露具體將接回多少人。

南韓政府自2001年起，在美國政府要求下派遣非戰鬥部隊至阿富汗當地提供支援；南韓軍隊雖在2007年底撤出阿富汗，但仍持續在當地提供醫院、學校等各項建設支援，機構營運多僱用當地人員。

印度 軍機撤離180人

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，印度25日將用軍機撤離180人，包括印度公民及阿富汗公民，預計26日抵達印度。

澳洲 總撤離約2700人

澳洲媒體9News25日報導，在澳洲連夜撤離750人後，聯邦政府表示，喀布爾機場的安全情勢正在「逐小時」惡化。

內政部長安德魯斯（Karen Andrews）向4BC電台表示，皇家澳洲空軍（RAAF）飛機近幾個小時有4個架次從喀布爾機場飛往中東地區一處空軍基地，使得澳洲撤離總人數達到約2700人。