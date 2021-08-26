想救更多人 杜魯多擬讓加軍8月31日後續留阿富汗

加拿大總理杜魯多表示，若可能的話，將讓加拿大軍隊在8月31日限期後繼續留在阿富汗。(路透)

神學士（Taliban，又譯塔利班）要求美國 及其盟友在8月31日前撤出所有軍隊和人員，否則可能承擔嚴重後果。美國白宮已經決定按照原計畫在8月31日前完成撤軍，不過加拿大 總理杜魯多稱，若可能的話，準備讓本國軍隊在限期後繼續留在阿富汗 ，以盡量拯救更多人。

香港01引述加拿大電視台報導，加拿大總理杜魯多表示，「我強調，若可能的話，加拿大準備好在8月31日的限期後繼續留下，因為我們想拯救盡量多的人，加拿大人已準備好努力嘗試這樣做。」他說，「G7成員國的承諾很明確，我們將共同努力，拯救盡可能多的人。」

美國總統拜登8月24日下午在白宮發表講話稱，美國正處於在8月31日之前撤出阿富汗的軌道上。他承認沒有將美軍部署阿富汗的時間延期的計畫。拜登稱，「我們目前的節奏能夠在8月31日前完成撤離。我已下決心完成我們的任務。」

德國總理梅克爾25日表示，北大西洋公約組織駐軍阿富汗20年，若是要保住在當地獲致的成果，國際社會和神學士應該維持對話。

梅克爾表示，神學士重新掌權「令人難以接受，但我們必須面對…歷史上很多事情要花很長的時間。這就是為什麼我們不能、也不會忘記阿富汗。」

梅克爾說：「因為即使在這個艱難時刻看來並非如此，我仍堅信沒有武力或意識形態可以抵抗追求正義與和平的動力。」成長於東德的梅克爾在1989年見證共產政權的崩潰。