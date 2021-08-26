神學士任命老兵出任重要部長 開始經管危機中國家

控制阿富汗的神學士已經任命兩名資深的老兵，出任財政部長和國防部長，開始經管一個陷入危機的國家。(美聯社)

央廣引述路透社25日報導，控制阿富汗 的神學士 （Taliban，或譯塔利班）已經任命兩名資深的老兵，出任財政部長和國防部 長，顯示神學士正將焦點從令人震驚的征服，轉換到如何經管一個陷入危機的國家。

神學士出人意料的快速接管阿富汗，也讓他們面臨如何統治的問題。

神學士還沒有正式宣佈這項任命，而且一名神學士指揮官說，這是臨時的；不過，阿富汗當地的回聲通訊社(Pajhwok)在24日報導，阿格哈(Gul Agha)已被任命為財政部長，伊布拉辛(Sadr Ibrahim)代理內政部長。

卡達半島電視台(Al Jazeera)也引述神學士消息人士指出，曾被美軍拘押在古巴關達那摩(Guantanamo)的薩奇爾(Mullah Abdul Qayyum Zakir)被任命為代理國防部長。

報導中也說，有一些前阿富汗政府官員表示，他們被下令返回工作崗位。

在喀布爾的神學士官員證實，這些重要部長的任命是在這個星期決定的。

路透社指出，阿格哈顯然是神學士財政委員會主席伊薩克賽(Gul Agha Ishakzai)他曾經是聯合國制裁的目標。

薩奇爾則是退伍的神學士戰場指揮官，也是神學士領袖歐瑪(Omar)的親密盟友。