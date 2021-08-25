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撤離大限在即 外媒：西方人遭神學士阻撓前往機場撤離

編譯張君堯／即時報導
據當地人士稱，在神學士組織禁止當地人逃離該國後，其餘仍在阿富汗的西方人目前也被神學士武裝分子「阻止前往喀布爾機場」。路透
據當地人士稱，在神學士組織禁止當地人逃離該國後，其餘仍在阿富汗的西方人目前也被神學士武裝分子「阻止前往喀布爾機場」。路透

阿富汗當地人士稱，在神學士（Taliban，另譯塔利班）組織禁止阿富汗人逃離該國後，其餘仍在阿富汗的西方人目前也被神學士武裝分子「阻止前往喀布爾機場」。

「每日郵報」報導，神學士組織25日發布了一項法令，稱「只有外國人才能進入機場進行疏散」，該組織一位發言人命令當地人返回家園，同時為了阻止阿富汗人離開，市區的道路已被封鎖。

在對西方的新威脅中，組織首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上表示，該組織將「不接受任何延長撤離期限的做法」。但雖然穆賈希德稱外國人仍然可以離開阿富汗，但最新報導表明「美國公民也被拒絕進入機場」。

網路新聞媒體Politico的記者湯普森（Alex Thompson）援引多個消息來源的話指出「神學士現在已經開始阻止人們試圖通過機場大門」，更強調「不僅是阿富汗人、還有美國公民」。

談到在阿富汗的外國公民，穆賈希德重申美國總統拜登（Joe Biden）實施的最後期限，其他世界領導人擔心該期限不足以進行疏散，穆賈希德表示「所有人都應該在那個日期之前撤離。西方國家可以在那之前進行撤離，但在那之後我們將不允許人們離開，我們將採取不同的立場」。

據美國政府稱，自神學士掌權以來，約有5萬名外國人和阿富汗人從喀布爾機場逃離該國。

阿富汗 美國公民 神學士

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