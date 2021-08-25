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曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

編譯莊蕙嘉／即時報導
希迪奎前進阿富汗戰地，拍下一名政府軍作戰狀況。（路透）
希迪奎前進阿富汗戰地，拍下一名政府軍作戰狀況。（路透）

知名通訊社路透的戰地記者希迪奎（Danish Siddiqui）上月在阿富汗採訪時，不幸被神學士(Taliban，另譯塔利班)俘虜，慘遭分屍輾壓而死，享年38歲。

路透25日證實此事，並公布希迪奎生前拍攝的最後一批照片，畫面顯示阿富汗的暴力與混亂程度。

希迪奎是印度籍，任職於路透駐印度新德里辦公室，曾以洛興亞難民報導於2018年獲頒普立茲獎。上月得知阿富汗情勢有所變化，他主動請纓要前往阿富汗採訪，並說：「如果我們不去，誰會去？」

希迪奎7月16日在史賓波達克捕捉到子彈擊發的瞬間，這是他生前所拍的最後一批照片。...
希迪奎7月16日在史賓波達克捕捉到子彈擊發的瞬間，這是他生前所拍的最後一批照片。（路透）

7月11日他入境阿富汗，抵達安全部隊位於坎達哈的基地，13日他跟著精銳部隊採訪成功救出一名被民兵包圍的警察。他也曾記錄搭乘的悍馬軍車遭火箭砲攻擊，火花四射的瞬間。

7月16日，希迪奎在史賓波達克遭神學士攻擊，搭乘的軍車被榴彈擊中，他躲進一間清真寺讓當地醫護治療傷勢時，神學士發動一波猛烈攻擊，政府軍決定撤退。據阿富汗安全部隊人員表示，現場狀況太過混亂，無法確認希迪奎位置，因此撤退時沒有帶走他。

一名阿富汗政府軍發射火箭砲。（路透）
一名阿富汗政府軍發射火箭砲。（路透）

在希迪奎的定位訊號消失34分鐘後，16日上午9時40分，推特上出現他的屍體照片。10時24分，神學士發言人札比呼拉（Zabihullah Mujahid）表示，在當地擊潰一支政府部隊，他否認神學士處決希迪奎，表示先前未獲得有關他的資訊，「我們不能確定是哪一方的子彈殺了他」。

阿富汗安全部隊指揮官阿利札表示，屬下曾撥打同袍手機，一名自稱神學士民兵的人接起電話說「你們竟然帶印度人來打我們！」政府軍說：「不要對他開槍，他是記者。」對方回答：「我們已經殺了他。」

阿富汗官方與印度官方表示，希迪奎應是死後慘遭分屍，也有消息指出，西迪奎死後除了被分屍，還被神學士開車輾爛。路透表示，無法證明希迪奎是否遭神學士刻意殺害並褻瀆屍體。

阿富汗 神學士 印度

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