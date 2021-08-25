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疫情、乾旱…阿富汗9月恐斷糧 需5.4萬公噸才能撐到年底

編譯中心／綜合24日電
神學士重掌政權，阿富汗人民面臨糧食危機及疫情威脅。圖為美軍發放瓶裝水給聚集在喀布爾機場外的民眾。（取材自臉書）
神學士重掌政權，阿富汗人民面臨糧食危機及疫情威脅。圖為美軍發放瓶裝水給聚集在喀布爾機場外的民眾。（取材自臉書）

神學士占領阿富汗後，國內局勢混亂，首都喀布爾機場實施管制，更讓醫療、援助物資無法進入。聯合國有關單位警告，在沒有緊急援助資金下，阿富汗最快9月就會糧食短缺；國際紅十字會人員也表示，阿富汗人民面臨糧食危機及疫情雙重威脅。

衛報報導，世衛組織表示，由於阿富汗首都布爾機場實施管制，據了解有急救物資卡關，包括手術設備和協助嚴重營養不良者的用品。

世界糧食計畫署（WFP）目前改經陸路的人道過境點運送糧食，包括從烏茲別克以及借道巴基斯坦和土庫曼，不過僅一半物資送達，且到了下個月可能就會開始沒東西吃。計畫署人員表示，「我們還需要5萬4000公噸糧食，以助阿富汗人民撐到12月底。我們可能到了9月就會開始沒食物吃。」

8月22日，大批民眾聚集在阿富汗喀布爾機場外。（新華社）
8月22日，大批民眾聚集在阿富汗喀布爾機場外。（新華社）

計畫署預估需要2億美元購買糧食，因為將有多達2000萬人需要食物。阿富汗早已有近半人口、約1850萬人仰賴援助。

除了陸路途徑，世衛正要求空機在前往阿富汗接撤離者途中，先轉飛到杜拜的世衛倉庫領取物資。他還說，世衛也在考慮建立「人道主義空中橋梁」來運送補給品。

此外，國際紅十字會（IRC）表示，阿富汗人民面臨雙重威脅。「政局充滿不確定性，有55萬人流離失所，人民也處於糧食不安全的危機程度。經歷了大旱後，政府早已在7月宣告危機。糧食不安全程度異常高。」此外，疫情也讓國家醫療系統陷入危急；根據世界實時統計數據Worldometer網站，阿富汗目前累計15萬2660例確診，7083例病故。

英國倫敦23日有集會，聲援阿富汗民眾和表示歡迎收容阿富汗難民。（路透）
英國倫敦23日有集會，聲援阿富汗民眾和表示歡迎收容阿富汗難民。（路透）

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾表示，全阿富汗約有1000萬名孩童需要人道援助，100萬人可能沒治療就沒命，而且預計情況會進一步惡化。

阿富汗在今年初就有1/3人口面臨危機和糧食不安全緊急程度，5歲以下兒童有一半營養不良。甚至在神學士掌權前，阿富汗就有極大的人道主義需求，尤其是在遭遇3年來第2次嚴重乾旱後。阿富汗今年因乾旱損失4成作物，小麥價格比5年平均水準高24%，疫情衝擊經濟更令許多家庭無法取得必要糧食。

聯合國的人道主義應對計畫僅獲38.7%資金，還缺8億美元。

阿富汗 世衛 疫情

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