神學士組12人執政委員會 阿富汗前總統卡薩傳入列

阿富汗前總統卡薩（中）日前由舊政府和平委員會主席阿布杜拉陪同下，與神學士代表團成員進行會談。（ 路透）

美國「外交政策」雜誌24日引述消息人士報導，神學士 將成立一個12人組成的委員會管治全國，成員包括3巨頭：主管政治事務的神學士二號人物巴拉達、主管軍事事務的神學士已故創辦人歐瑪爾(Mullah Mohammed Omar)的兒子雅庫布（Mohammad Yaqoob），以及被美國列為恐怖分子的神學士分支「哈卡尼網路」高層哈卡尼。

據俄羅斯衛星通訊社報導，除了上述神學士3巨頭外，委員會成員還包括阿富汗 前總統卡薩（Hamid Karzai）、前外長阿特馬爾、前政府和平委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah），但阿富汗流亡總統甘尼（Ashraf Ghani）則不包括在內。

「紐約時報」23日報導，神學士近日已跟卡薩、阿布杜拉及俄羅斯駐喀布爾 大使館接觸。

有消息人士稱，神學士希望阿富汗已故民族英雄馬樹德的兒子小馬樹德，能成為委員會成員之一，但「外交政策」認為可能性小，因為他目前是占領龐吉夏河谷的反神學士力量領導人。

神學士24日還任命財政部長、安全局長和內政部代理部長，以及喀布爾省省長和喀布爾市長。阿富汗的金融系統有崩解跡象，大部分提款機沒有現鈔、民生必需品價格急升。神學士23日表示，已任命神學士的前經濟委員會主管伊德里斯（Haji Mohammad Iris）為署理央行行長，將協助解決現時國內經濟亂局。