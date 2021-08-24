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拜登8.31撤軍阿富汗期限不變 拒G7盟國要求延後

說好的自由？神學士發言人：職業婦女仍先待在家

編譯張君堯／即時報導
神學士發言人告訴記者，阿富汗的職業女性「必須待在家裡」，一直到建立適當的系統來確保她們的安全。「BBC」報導，神學士發言人穆賈希德表示「這是一個非常臨時的程序」。(路透)
神學士發言人告訴記者，阿富汗的職業女性「必須待在家裡」，一直到建立適當的系統來確保她們的安全。「BBC」報導，神學士發言人穆賈希德表示「這是一個非常臨時的程序」。(路透)

神學士(Taliban，另譯塔利班)發言人告訴記者，阿富汗的職業女性「必須待在家裡」，一直到建立適當的系統來確保她們的安全。BBC報導，神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示「這是一個非常臨時的程序」。

神學士在2001年之前管理阿富汗時執行嚴格的伊斯蘭律法，對此聯合國強調神學士實施虐待的「可信報告」，特別是對婦女的諸多限制。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

神學士發言人還談到以美國為首的撤離行動，由於目前美國軍隊仍控制喀布爾機場，到目前為止已有大約5萬8700人從那裡撤離。穆賈希德也重申神學士立場，即「行動應在8月31日前結束」。

關於阿富汗婦女的處境，他則說任何限制都是短暫的，穆賈希德表示「我們的安全部隊沒有接受過如何與女性打交道的培訓，在我們完全安全之前，我們要求女性待在家裡」。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）24日表示「婦女權利是一條基本紅線」，更表達對婦女權利的關注外，還收到有關神學士招募兒童兵的報告。隨後理事會通過一項決議，確認對婦女和女童權利的「堅定承諾」。

自從重新掌權以來，武裝分子一直試圖傳達全新形象，承諾婦女和女孩的權利以及一些言論自由。據聯合國難民署（UNHCR）稱，其實在神學士奪取阿富汗政權之前，今年就有超過55萬人被迫逃離家園。

神學士 阿富汗 聯合國

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