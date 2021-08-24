阿富汗變天後 第一批美軍已從喀布爾開始撤離

就在美國總統拜登決定不延長8月31日最終撤離期限的同一天，兩名國防官員向CNN透露「第一批美軍已經開始從阿富汗撤離」。（Getty Images）

就在美國總統拜登 （Joe Biden）決定不延長8月31日最終撤離期限的同一天，兩名國防官員向CNN透露「第一批美軍已經開始從阿富汗 撤離」。

華盛頓郵報也報導，駐守在喀布爾機場的美軍人數已減少。

根據CNN報導，其中一位官員表示「到目前為止，人員減少不會影響任務」，並補充說「地面指揮官可以決定不再需要部隊中的哪些軍事人員」。該決定可能基於幾個因素，包括機場打開的登機口數量、通過的人數等等。

美國國防部已經敏銳意識到阿富汗機場周圍其他恐怖組織構成的威脅，並為美國公民 和阿富汗撤離人員開發通往現場的替代路線。此外，神學士公開表示，他們不希望美國8月底之後仍在阿富汗駐軍，並警告「如果美國停留更長時間會有『後果』」。

少數美軍已經撤離阿富汗的事實突顯局勢發展的速度。最近幾天疏散速度迅速加快，但距離拜登的最後期限還有一周，美國軍方被迫將美國人和阿富汗人轉移到安全地帶後，還需將所有部隊撤離並結束行動。拜登在周二的七大工業國（G7）緊急會議上表示，針對駐喀布爾的美軍的威脅是他堅持將月底作為最終撤軍日期的關鍵原因。

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）24日在一份聲明中表示「總統認為我們在喀布爾的使命將根據我們目標的實現而結束」，還引述拜登的話指出「在一個現在由神學士控制的國家，風險每天都在升高，並特別警告可能發生恐怖襲擊，這已成為政府內部嚴重關切的一環」。