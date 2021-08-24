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阿富汗反抗勢力最後據點 龐吉夏河谷險峻易守難攻

中央社阿富汗龐吉夏河谷24日綜合外電報導
龐吉夏河谷。(美聯社)
龐吉夏河谷。(美聯社)

阿富汗雖已遭武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）接管，境內仍存在若干反抗區域，其中最大的一處位於龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。民兵和前阿富汗維安部隊聚集在此，宣示將抵抗包圍他們的神學士戰士。

雙方都說希望透過談判解決對峙，然而關於這處戰略要地的命運，至今協商仍無突破。

龐吉夏河谷為何重要？

龐吉夏河谷是興都庫什山脈（Hindu Kush Mountains）深處的一個狹窄谷地，南端位在阿富汗首都喀布爾（Kabul）北方約80公里。

這座以塔吉克族居民為主的谷地出入口稀少，地理條件提供天然軍事優勢，守方可運用制高點有效攻擊來犯武力。

此外，這個地區抵禦侵略者占領的歷史超過一個世紀，因此別具象徵意義。來自龐吉夏河谷的抵抗力量，形塑了阿富汗1980與1990年代的政治和安全情勢。

誰讓此地享富盛名？

龐吉夏地區最受尊崇的人物是已故游擊隊指揮官老馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）。他的肖像不僅出現在谷地各處牆面，也遍及阿富汗許多城市。

老馬蘇德的肖像出現在谷地各處牆面。(美聯社)
老馬蘇德的肖像出現在谷地各處牆面。(美聯社)

老馬蘇德有「龐吉夏之獅」（Lion of Panjshir）的稱號，1980年代曾率領聖戰鬥士對抗蘇聯軍人，並以此打響名號。當年蘇聯派出數千軍人、攻擊直升機和戰車多次出征，歷經數場血戰，仍無法打敗老馬蘇德。

已故指揮官老馬蘇德(中)與游擊隊成員。(美聯社)
已故指揮官老馬蘇德(中)與游擊隊成員。(美聯社)

到了1990年代末期神學士掌管阿富汗大部分領土時，老馬蘇德再度勝利。這群伊斯蘭激進分子遲遲無法拿下龐吉夏，老馬蘇德還讓神學士苦吞幾場大敗仗。

2001年，美國遭遇911攻擊事件的前兩天，與神學士結盟的恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）曾派員暗殺老馬蘇德。當時蓋達分子假扮成紀錄片工作者，準備入座訪問他，接著就引爆藏在攝影機和電池袋內的爆裂物。

眼下抵抗神學士的人有誰？

此際抵抗神學士的戰士包括當地民兵成員，以及從其他陷落區投奔龐吉夏河谷的前維安部隊成員。他們攜來自己的裝備、車輛與武器，充實了民族抵抗陣線（NRF）囤積的武器和軍火。而民族抵抗陣線的領袖就是老馬蘇德之子馬蘇德（Ahmad Massoud）。

這支團體宣示將抵抗神學士的攻勢，但馬蘇德也在「華盛頓郵報」（Washington Post）一篇文章中說，為有效抗衡神學士，他們需要外國支援。

阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）目前也在龐吉夏河谷。社群媒體上有他跟馬蘇德對談的照片。

神學士如何回應？

神學士已派數百名戰士前往龐吉夏周邊地區，顯然有意包圍當地，逼迫對手投降。

儘管情勢升級，神學士發言人仍說，他們傾向和平解決目前局勢。

民族抵抗陣線表示願意與神學士談判，讓阿富汗有一個具包容性的政府；據報導，來自龐吉夏河谷的耆老也跟神學士官員談過，但沒有突破。

神學士曾說他們現已掌控龐吉夏周邊至少3個區域。前副總統沙雷另推文，由於食物與燃料供應被切斷，一場人道危機正逐漸浮現。

儘管民族抵抗陣線宣示會對抗所有攻勢，目前尚不清楚他們有無食物、物資和軍火來頂住神學士的長期包圍。

神學士 阿富汗 社群媒體

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