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阿富汗女足隊員搭撤離班機 逃離神學士統治

中央社喀布爾24日綜合外電報導
阿富汗前國家女足隊長波帕。(美聯社)
阿富汗前國家女足隊長波帕。(美聯社)

阿富汗國家女子足球隊員在內等逾75人，今天從喀布爾（Kabul）搭乘撤離班機離開，逃離了神學士（Taliban，另譯塔利班）的壓迫統治。

阿富汗國家女足隊於2007年創立，當地女性從事運動會被視為違抗神學士的政治行動。在美國支持的阿富汗政府垮台後，隊員本月被建議刪除她們與球隊的社群媒體貼文及照片，以免遭到報復。

阿富汗前國家女足隊長波帕（Khalida Popal）表示：「過去幾天我們面臨極大壓力，但今天我們取得重大勝利。」

波帕與世界職業足球員協會（FIFPro）律師及顧問團隊成員，一直致力與澳洲、美國、英國等6國當局合作，讓運動員及他們的家屬列入撤離名單及飛往安全地點班機上。

世界職業足球員協會感謝澳洲政府，讓阿富汗女足隊員、隊職員及其家屬得以撒離，並繼續努力幫助更多人離開阿富汗。

該協會在聲明中指出：「這些年輕女性是運動員和維權人士，一直處於危險情況，我們代表她們全球各地的同儕，感謝國際社會對她們伸出援手。」

波帕說：「值危機時刻，這些女子足球員一直勇敢堅強，我們希望她們將在阿富汗以外地方過著更好生活。」

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