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中情局局長赴喀布爾 已密會神學士領導人

神學士接受日媒專訪 指女性戴頭巾可教書上學

中央社東京24日綜合外電報導
神學士發言人夏亨表示，中國是個「擁有巨大經濟和能力的大國」，可在阿富汗重建任務上產生很大的作用，歡迎中國作出貢獻。（美聯社）
神學士發言人夏亨表示，中國是個「擁有巨大經濟和能力的大國」，可在阿富汗重建任務上產生很大的作用，歡迎中國作出貢獻。（美聯社）

民兵組織神學士重掌阿富汗，外界擔憂神學士恐再度迫害女性。不過神學士發言人接受日媒共同社專訪時表示，他們考慮女性只要戴頭巾，女教師可以授課，女學生也可以上學。

共同社報導，這是神學士（Taliban，另譯塔利班）在本月15日控制阿富汗首都喀布爾後，首次接受日本媒體採訪，受訪者是神學士在卡達首都杜哈（Doha）的對外交涉團隊發言人夏亨（Suhail Shaheen），他在24日透過通訊軟體WhatsApp受訪。

神學士上次在1996至2001年執掌阿富汗時期，實施極度保守的伊斯蘭律法，女性被禁止參與公眾生活，女孩無法上學，娛樂活動被禁止，並實施石刑等嚴酷懲罰。

對於國際社會的疑慮，夏亨說，他們考慮把戴頭巾（hijab）作為條件，女性只要戴頭巾，女教師可以在學校授課，女學生也可以上學；女性戴頭巾，就可與其他國家的女性擁有類似的權利。

至於過去曾被神學士嚴格限制的新聞自由，夏亨表示，外國媒體可以繼續從喀布爾或阿富汗其他地區進行報導。

他強調：「我們正致力於媒體與新聞自由」。

在國際關係方面，夏亨表示，神學士「希望往後也與日本維持良好關係」，期盼暫時關閉的日本駐阿富汗大使館能盡快重新開始運作。

夏亨說，他肯定日本非政府組織（NGO）在阿富汗的貢獻，強調會保證日本大使館與NGO職員的「生命與財產」。

他說，所有阿富汗人應該團結起來，重建與復興國家，「包括曾與美國合作的人在內，任何人都不會被當作（攻擊）目標」。

他也期盼日本參與阿富汗的重建，並希望在各領域與日本合作。

日本政府從2001年起，在許多方面協助阿富汗復興與民主化，包括去除地雷、幫助前神學士士兵回歸社會、建設醫院與學校等，過去20年援助阿富汗的總金額高達7000億日圓（64億美元）。

報導指出，美國與英國等國對於是否承認神學士新政權，擬把維護女性權益作為先決條件，神學士向日本送秋波，是為避免在國際上被孤立。

神學士 阿富汗 日本

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