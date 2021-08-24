我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

英計畫聯手G7制裁神學士 北京稱制裁施壓解決不了問題

記者林汪靜／即時報導
中國外交部發言人汪文斌24日表示，動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。（圖／取自中國外交部網站）
中國外交部發言人汪文斌24日表示，動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。（圖／取自中國外交部網站）

英國計畫在七大工業國集團（G7）召開視訊會議討論阿富汗危機時，敦促各國領袖考慮對阿富汗激進組織神學士（Taliban，另譯塔利班）祭出新制裁。中國外交部24日對此表示，國際社會應鼓勵和推動阿富汗局勢朝積極方向發展，支持阿富汗和平重建。「動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。」

路透報導，一名不願透露姓名的英國政府官員和一名西方外交官指出，英國認為，如果神學士侵犯人權並允許其領土被用作激進分子的避難所，G7應考慮進行經濟制裁並暫停援助。

澎湃新聞報導，對此，中國外交部發言人汪文斌於24日的例行記者會上表示，阿富汗是獨立的主權國家，美國及其盟友應當汲取歷史教訓，在涉阿問題上深刻反思，慎重行事。國際社會應鼓勵和推動阿富汗局勢朝積極方向發展，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主發展能力。「動輒制裁施壓的做法解決不了問題，只會適得其反。」

他說，中方認為，國際社會在推動局勢平穩過渡和國家重建進程的同時，「也有必要思考如何防止打著民主旗號對他國進行軍事干涉的行徑再次發生。我們不應讓個別國家犯錯，卻讓阿富汗人民和國際社會，特別是地區國家買單的悲劇一再上演。」

阿富汗 英國 中國

上一則

李在鎔才假釋 三星宣布斥資2千億美元 創造1萬就業

下一則

脫離神學士陰影 阿富汗生命鬥士盼續在異鄉發光

延伸閱讀

「一切值得嗎？」撤離不順 五角大廈充滿傷痛憤懣

「一切值得嗎？」撤離不順 五角大廈充滿傷痛憤懣
阿富汗難民收容問題 傳美國放棄運用日韓基地

阿富汗難民收容問題 傳美國放棄運用日韓基地
西方屈服於神學士？英：不保證救出每個想逃的人

西方屈服於神學士？英：不保證救出每個想逃的人
美銀行斷阿富汗金流 視拜登制裁策略

美銀行斷阿富汗金流 視拜登制裁策略

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）

神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算

2021-08-20 22:10
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00

超人氣

更多 >
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶 盜取62萬張裸照 名人也遭殃
韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪

韓國人在美國州立公園盜挖「仙女杯」出口亞洲面臨重罪
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了
隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖