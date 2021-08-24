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阿富汗難民收容問題 傳美國放棄運用日韓基地

中央社／首爾24日綜合外電報導

兩名熟知內情的消息人士告訴路透，美國原曾有意運用位於日本與韓國的最大海外基地，來暫時收容阿富汗難民，如今美方已不做此想。

其中一名消息人士說，美國官員「似乎已經想到更好的地點，並出於後勤與地理等理由，決定把兩國移出清單」。由於事涉敏感，消息人士不願具名。

此人還說，美方最初提及運用駐韓基地的想法時，韓國政府給予正面回覆。

美國國務院並未回覆置評請求。

消息人士指出，韓國也在跟美國合作撤離約400名曾替韓軍與援助人員工作的阿富汗人，把他們帶到首爾。

這些阿富汗人多半是醫療人員、工程師、翻譯、2001至2014年曾協助駐阿富汗韓軍的人，或者是曾參與2010至2014年重建任務的人員。

消息人士說，儘管韓國「國內出現一些拒收難民的阻力，這些人曾幫助我們，現在必須基於人道考量和國際社會信任這麼做」。

武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）8月15日接管阿富汗首都喀布爾（Kabul）後，喀布爾情勢動盪，數以千計民眾匆忙趕往機場渴望出逃，因此把阿富汗人帶到首爾的計畫仍充斥不確定性。

美國及其盟友現正加速撤離所有外國人與性命堪憂的阿富汗人，希望在與神學士議定的最後撤軍期限8月31日前完成撤離。

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