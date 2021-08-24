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丟下稚女逃美國 阿富汗媽痛哭：我跟死了沒兩樣

中央社／杜勒斯23日綜合報導
圖為美軍陸戰隊20日在機場護送準備撤離的阿富汗一家平民。(美聯社)
圖為美軍陸戰隊20日在機場護送準備撤離的阿富汗一家平民。(美聯社)

30歲阿富汗女子席瑪（Shima）拿起手機，秀出6歲和10歲女兒的照片，說著說著，不禁悲從中來。

她抵達美國維吉尼亞州杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）後對記者說：「我女兒在阿富汗，而我人在美國。」

說著說著她開始掩面啜泣：「我就像死了，死了，跟死了也沒兩樣。」

她跟丈夫來到美國，一時卻沒能帶上女兒同行。

今天飛來美國重新安頓的阿富汗人之中，還有持特殊移民簽證入境美國的27歲男子海德薩達（Romal Haiderzada）。

他說：「我們來自喀布爾，你們知道，神學士(Taliban，另譯塔利班)來了之後，那裡情況不是很好。」

他提及喀布爾北方的前美國軍事基地，「很多人從阿富汗來，因為我們和美國在巴格蘭（Bagram）的軍人合作」，「覺得有危險，就來了這裡」。

他說，來到美國感覺「很棒」，他心存感激。

21歲的阿富汗裔美國人楊恩（Jan）則是先前回到阿富汗拜訪家人，他說，安排撤離航班起飛的喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）情況「有點危險」，「擠得要命，大家都想離開…因為他們希望平安無事」。

白宮官員今天表示，8月14日加緊撤離以來，已有約4萬9000人離開喀布爾。

美國 阿富汗 喀布爾

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