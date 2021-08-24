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神學士圍困反抗民兵 稱「收復3失土」有意願和談

編譯中心／綜合23日電
阿富汗反抗勢力在龐吉夏河谷對抗神學士。（Getty Images）
阿富汗反抗勢力在龐吉夏河谷對抗神學士。（Getty Images）

阿富汗武裝組織神學士（Taliban，又譯塔利班）今天表示，神學士戰士已經圍困龐吉夏河谷（Panjshir Valley）的反抗勢力，但會尋求和談，而非開戰。

阿富汗知名反神學士戰士馬樹德之子小馬樹德，領導反抗勢力在龐吉夏河谷對抗神學士。據傳雙方徹夜爆發衝突，挺神學士的社群媒體帳號稱出動大批戰士，藏身當地的阿富汗前副總統沙雷則說，反抗勢力正在頑強抵抗。

中央社引述法新社報導，神學士發言人穆賈希德在推特表示，神學士戰士「駐紮在龐吉夏河谷附近」，從三個方向展開包圍。他並表示：「伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，神學士過去國號）想要和平化解爭端。」

反抗勢力的社群帳號駁斥被擊敗的說法，表示伏擊了神學士，對方已潰逃。由於戰事發生在難以抵達的偏遠山區，兩造說法都無法獨立證實。

龐吉夏河谷有知名的天然屏障，以興都庫什山脈（Hindu Kush）作為堡壘，在1990年代阿富汗內戰時期從未落入神學士之手。在更早的蘇聯入侵阿富汗時期，蘇聯也從未拿下這塊地方，現在成為阿富汗的最後一塊反攻地。

此外，巴格蘭省當地民兵組織在上周從神學士手中奪回巴諾（Bano）、德薩拉（Deh Salah）和普萊赫薩（Pul e-Hesar）3地區。神學士發言人穆賈希德23日稱，神學士部隊現已奪回三個區域。

神學士 阿富汗 社群媒體

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