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阿富汗金融崩解 ATM沒有現鈔 神學士任命央行代理總裁

編譯黃淑玲／綜合外電
許多阿富汗人23日仍擠到喀布爾的機場，希望能夠離開阿富汗。(歐新社)
許多阿富汗人23日仍擠到喀布爾的機場，希望能夠離開阿富汗。(歐新社)

阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)政府任命一位外界相當陌生的Mohammad Idris擔任中央銀行代理總裁。阿富汗國內的金融己有崩解跡象，ATM裡沒有現鈔、民生必需品價格扶搖直上。

神學士發言人Zabihullah Mujahed推特貼文說，Mohammad Idris過去是神學士的經濟委員會主席，現在領導阿富汗銀行（Da Afghanistan Bank，阿富汗中央銀行），處理將發生的銀行事務以及人民的問題。

彭博資訊說，沒什麼人認識這位Mohammad Idris，他的教育背景，以及擁有什麼處理貨幣、金融政策的專業資格，外界一無所悉。相較之下，已逃出阿富汗的原央行總裁Ajmal Ahmady畢業自哈佛。

神學士的經濟委員會過去20年都在暗中作業，聯合國安理會說他們從事的行為包括向商家和農民徵收不合法的稅金，資助神學士的反叛活動。

過去一周在阿富汗首都喀布爾，民生必需食材如麵粉、油的價錢漲了35%。銀行、藥房都沒開，所以現在市區街道冷清，而機場則是一片混亂，美國與其他國家忙著撤僑，另也幫容易受害的阿富汗人離開。

阿富汗 神學士 喀布爾

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