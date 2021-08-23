美動員民航機「阿富汗大空運」 為何間接惹火了普亭？

為了在阿富汗亂局中達成「8月31日美國總撤軍」的目標，美國國防部在暌違18年後再度啟動「民間預備航空隊」（CRAF）的動員令，要徵召美國航空（AA )、達美航空（DL）、聯合航空（UA）等6家美籍公司出動民航機隊，周一起協助美國在阿富汗的疏散與撤退行動。（Getty Images）

「喀布爾災難的『衝擊效應』正在連鎖擴散…」為了在阿富汗 的一片亂局中，全力達成「8月31日美國總撤軍」的戰略目標，美國國防部在暌違18年後，22日再度啟動了「民間預備航空隊」（CRAF）的動員令，要徵召美國航空（AA )、達美航空（DL）、聯合航空（UA）…等6家美籍公司出動民航機隊，周一起協助美國在阿富汗的疏散與撤退行動。目前已知民航動員機隊並不會直接開入阿富汗第一線，而是要負責疏運美軍在中東的各大基地中繼點，把數萬名被撤出來的外僑與阿富汗難民們，空運回美國與歐洲各國的「庇護下一站」。

美國總統拜登22日表示：美國仍將全力救援戰爭中的阿富汗盟友，但831總撤收的任務死線日期，「美國目前還不打算推遲或放棄。」但匆促撤退中的各種混亂與壓力，卻讓英國以為首的北約盟軍遭遇了極嚴重的政治風暴。因此在各國國內的政治圍剿後，英國首相強生（Boris Johnson）也已確定將在8月24日的G7領袖緊急視訊會議中，聯合歐洲各國共同施壓拜登「推遲831總撤軍的不合理時限」。

強生硬著頭皮請求拜登的同時，英國政府與歐盟也已針對「831問題」規畫第二方案，希望透過外交管道在阿富汗周邊各國設置「庇護程序機制」。相關規畫包括說服周邊國家開放陸路安全通道，讓無法透過喀布爾機場 「空路逃難」的西方僑民與阿富汗資格難民，安全進入鄰國避難。

然而英國與歐盟正積極協調中的「陸路方案」，22日晚間卻遭到了來自俄羅斯總統普亭極為憤怒的公開抵制──莫斯科認為：西方國家規畫的「陸路疏散方案」，將讓大量阿富汗難民湧入塔吉克、烏茲別克…等俄國的「中亞後院」，如果中間混入激進主義者或恐怖分子，恐將直接威脅俄國本土的國家安全。

美國總統拜登22日表示：美國仍將全力救援戰爭中的阿富汗盟友，但831總撤收的任務死線日期，「美國目前還不打算推遲或放棄。」圖為從阿富汗撤離的人們在華盛頓杜勒斯國際機場下巴士。（美聯社 )

3大問題 讓喀布爾空中塞車

五角大廈22日表示：在西方盟軍擴大增援喀布爾國際機場（KBL）後，喀布爾的空運疏散總量，目前已離「單日1萬人」的救援目標越來越近。以21至22日為例，美軍與北約盟軍共有58架運輸機離開只有一條跑道的KBL機場，一共救走了至少7800人──如果以8月15日的喀布爾淪陷為基準，到了周日午前為止，從喀布爾空運離開的總撤離數字，也已超過2萬5000人。

雖然美軍「動員覺醒」的空運能量，大幅提升了KBL的撤退數字，但KBL機場以外的混亂現實，卻仍不間斷地持續扯後腿──像是在8月20日前後，KBL機場就曾一度出現將近20小時的「空運停擺」，但造成空中塞車的原因分為三大問題：

（1）作為主要撤離目標，仍有上萬的西方公民困在阿富汗各地，無法安全接近喀布爾機場； （2）神學士（Taliban，另譯塔利班）武裝力量已經控制城區通往機場的交通幹道，甚至殺進了KBL民航側，阻止各方人流往機場前進，造成各種開火鎮壓、人群踩踏，嚴重加劇了群眾恐慌與撤離分類的難度； （3）美國在卡達、巴林的「撤離中繼點」已經塞車爆滿，國務院與政府後端的審查與分配程序，行政消化與本土的第二波疏運能量，已經跟不上前線陸續送來的大量阿富汗特殊簽證持有者。

鑑此，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）22日下午也正式啟動了「民間預備航空隊」的動員命令，要睽違18年之後再一次地徵用民航客機，以配合美國在阿富汗的大規模撤退行動。

神學士武裝力量已經控制城區通往機場的交通幹道，甚至殺進了KBL民航側，阻止各方人流往機場前進，造成各種開火鎮壓、人群踩踏，嚴重加劇了群眾恐慌與撤離分類的難度。圖為一名神學士戰士於喀布爾市區搜查計程車。（美聯社）

由於阿富汗現地情勢不穩，唯一由西方盟軍所控制的KBL機場又只有一條起降跑道。因此在動員任務中，6家與五角大廈簽約的美籍航空公司──美國航空、聯合航空、達美航空、亞特拉斯航空（5Y）、全能航空（OY）與夏威夷航空（HA）──也將共同派出18架客貨機，自周23日開始飛抵美軍各大中東基地，接力阿富汗行動的「第二波撤離」。

五角大廈表示，這18架奉命動員的「民間預備航空隊」，將分別開往卡達、巴林與阿拉伯聯合大公國，協助從喀布爾逃離的西方僑民與阿富汗難民、特殊移民簽證者（SIVs）轉移到歐洲各國與美國本土。之後若行動需要，美軍也將考慮進一步徵召規模，好全力消化卡在中東基地的上萬難民。

「民間預備航空隊」 源自「柏林危機」教訓

成立於1952年的CRAF制度，其實是美國軍方在吸取二次大戰動員與「柏林危機」的教訓後，為了因應緊急需求而設計的軍民動員方案。其基本的邏輯就是要在承平時期維持軍民的合作體系，美軍方面會撥出固定的締約經費，並定期檢查緊急編隊與飛機狀況；而與之合作的美籍航空公司則必須要在「特殊時刻」配合美軍的動員需求，在最短時間內派出足夠數量與訓練的民航機隊，以滿足美軍的物資空運、人員運送或急難救援的空中任務。

CRAF制度成立之後，美軍的第一次動員發令，卻一直要等到1990年伊拉克入侵科威特後，運送上萬美國大兵進入沙烏地阿拉伯的「沙漠之盾行動」。而在2021年阿富汗大撤退之前，五角大廈最後一次啟動CRAF動員的時機點，則是2003年3月、英美聯軍準備入侵伊拉克之前。

然而「民間預備航空隊」的出動，雖然象徵著美國在阿富汗的撤離救援行動，正進入全力衝刺階段。但空中運輸能量的大增，是否又能直接緩解喀布爾前線的撤離災難？美國在歐洲的北約盟友們，對此則感到頗為悲觀。

（美聯社）

「我必須重申一次：無論我們多早出發，喀布爾成千上萬人的撤離任務，注定就是非常困難而痛苦的行動。」

22日在白宮記者會上，被本國與國際輿論轟得滿頭包的美國總統拜登，也再次重申了美國目前的官方立場：

（1）美國會全力撤出「每一個」滯阿美國公民 ；

（2）美國不會輕言放棄那些待援的阿富汗盟友、以婦孺為主的弱勢難民，與美國特殊簽證持有者，但目前仍拒絕承諾撤離行動會為這些阿富汗人延展多久；

（3）美國的戰略立場仍規畫在8月31日「完全撤出阿富汗」，

「…但來自『各方』的推遲撤軍請求與外交交涉，卻也在同步進行。」

拜登口中的「各方推遲請求」，主要來自於以英國為首的歐洲北約盟邦。因為在當前的阿富汗亂局中，應美軍之請而共同出兵阿富汗的北約盟國，5月時並沒有事先接到拜登的「堅持撤軍通知」，在8月份的神學士重返與阿富汗淪陷作戰裡，美方嚴重失準的情報估算，也連帶讓各盟國陷入了混亂無比的撤僑恐慌中。因此截至目前為止，歐洲各國不僅還有數萬各自受困、無法有效聯絡上的滯阿公民，要如何在美軍擬定的撤軍死線前帶走各自承諾的阿富汗盟友？搶救、審查與後送疏運的行動，也讓歐洲各國頭痛崩潰。

資訊沒共享 英歐盟友不滿

英歐各國的不滿，除了盟軍撤退時間的協調失敗外，還有喀布爾機場的指揮與行政混亂。持各國簽證的僑民與難民，在匆促之中被各方軍機錯送到世界各地；美軍方面與神學士的直接交涉與「撤退默契談判」，也不一定有與其他盟軍分享資訊。

類似的狀況也在上周五開始變得緊張，因為美國方面一度一直堅持「神學士會確保通往機場的路線安全」，但歐洲盟軍方面卻一直收到僑民在喀布爾市區的受困呼救，甚至有德國公民在前往機場的路上遭到不明槍擊而中彈受傷。各種混亂的狀況，也讓英德法軍主動派出特種部隊「自行深入喀布爾城區救人」。

英歐各國的不滿，除了盟軍撤退時間的協調失敗外，還有喀布爾機場的指揮與行政混亂。持各國簽證的僑民與難民，在匆促之中被各方軍機錯送到世界各地；美軍方面與神學士的直接交涉與「撤退默契談判」，也不一定有與其他盟軍分享資訊。（美聯社）

英軍與德軍方面皆認為：在815喀布爾淪陷之後，美國的831時間設定早已不合現地狀況。如果拜登堅持要如期撤收，歐美各國將不得不丟下大量本國公民在阿富汗「自尋出路」，更不用提救援層級更為次要的阿富汗特殊簽證持有者與在地夥伴。因此從815日之後，以英國為首的北約各國，也不斷與美方施壓交涉，希望北約各國這次能夠認真討論清楚「真正的撤軍時間究竟可以延後到什麼時候」。

儘管在部分輿論意見認為，「自己的國民本來就該自己救…美國憑什麼事事護著其他盟邦。」但於外交實務與歐洲認知中，北約各國之所以得參戰阿富汗，本來就是應美國所啟動的聯防機制，因此美軍自己片面要撤不先通知盟邦的作法，也從5月份開始就引發大量外交怨言不少，特別是像荷蘭、比利時…等小型兵力國家，在阿富汗的撤離行動與情報互助也一直都必須仰賴美軍的協調指揮，這也讓本回混亂的撤兵計畫，讓歐洲方面更為光火。

以滯阿公民與難民承諾接受數較多的英國為例，過去一個星期來，英國外相與國防大臣已陸續多次致電華府，希望就「延後KBL撤軍一事」說服白宮直接溝通。但根據與強生內閣互動緊密的「每日電訊報」，

「…拜登政府完全沒有要理會英國外交部與國防部的意思。」

因此在各方壓力之下，被各方夾擊得焦頭爛額的強生，這才號召G7各國領袖就阿富汗危機召開緊急線上會議，預計要在24日的直接對話中，親自施壓拜登「推遲831撤軍計畫…給各國公民與阿富汗難民更多時間」。

如果拜登堅持要如期撤收，歐美各國將不得不丟下大量本國公民在阿富汗「自尋出路」，更不用提救援層級更為次要的阿富汗特殊簽證持有者與在地夥伴。圖為機場外的混亂群眾。（Getty Images）

雖然拜登自己此前也曾表示「若有需要會延後總撤軍的日期」，在22日的白宮發言裡，他也親口確認「美方確實正就是否延後撤軍，與各方夥伴協調中」。但華府在面對拖遲KBL撤軍問題上，關鍵的前提「美國撤僑行動是否出現明顯停滯」卻始終沒有鬆綁跡象。

這主要是因為KBL機場周邊的情勢日漸混亂，神學士對KBL機場的耐性越來越低，美方如果逕自決定推遲撤軍，KBL的行動安全可能無法繼續得到神學士的擔保；同時持續受困在阿富汗各地的西方公民，目前看起來也很難接近喀布爾，或使用KBL機場空中疏散。

「每日電訊報」報導，雖然首相強生仍認為自己有可能說服拜登延後撤軍，但如果美方堅持不鬆口，正駐守於KBL機場的英軍部隊，則可能將從本周三開始啟動撤退機制，最慢將在8月29日前離開，以避免成為最後最危險的「斷後部隊」。

難民透過陸路湧入 周邊國家也不爽

至於那些來不及從機場帶走的數萬英國僑民與阿富汗同盟難民，英國外交部也正在協調周邊國家「開放邊境」，容許哪些被英國或歐洲認證者，能透過陸路邊境躲入伊朗、巴基斯坦、土庫曼、烏茲別克與塔吉克「臨時避難」。

作為交換，英國與歐盟方面也打算在阿富汗周邊國家成立「庇護中繼營」，一方面提供資源收容阿富汗逃難者與西方僑民，二方面也能提供緩衝審查區，讓西方國家有時間選出「真正具備庇護資格者」接回本土收容安置。

至於那些來不及從機場帶走的數萬英國僑民與阿富汗同盟難民，英國外交部也正在協調周邊國家「開放邊境」，容許哪些被英國或歐洲認證者，能透過陸路邊境躲入伊朗、巴基斯坦、土庫曼、烏茲別克與塔吉克「臨時避難」。（Getty Images）

然而英國與歐盟的「陸路人道疏散計畫」，卻引發周邊各國的不同回應。像是持續收容大量戰爭難民、並依照協議阻止他們不進入歐洲的土耳其政府，就非常生氣的譴責歐美各國：「又要亂開人道公頭支票…誘騙土耳其代替歐洲吞下難民問題。」土耳其總統厄多安表示：土國這次只會收容與土軍有過關係的阿富汗難民，絕對不會再幫歐盟當肉墊、代收這些要往歐洲前進的新一波難民潮。

然而類似於土耳其的強硬表態，卻只被認為是雙輸邊緣的懦夫博弈──因為阿富汗的崩潰現況，目前早已出現了極為大量、且不斷擴張中的「陸路難民潮」往各國擴散。無論土耳其與周邊國家是否要拒絕西方國家的「人道請託中繼計畫」，百萬難民潮仍將直闖入境，並對本國政經社會的穩定，造成中短期的極大壓力。因此以欲拒還迎的方式，迫使歐美國家提出更優渥的「政經利益交換」，風頭過後再鬆綁排擠這些阿富汗人繼續西行，也成為周邊各國討價還價的難民經濟學。

不過英國與歐盟各國「以金錢換購時間與空間」的外交態度，22日卻遭到來自莫斯科的憤怒反彈──像是對於神學士崛起採觀望態度的俄國總統普亭，周日就發出了一份措辭強烈的譴責聲明，表態將全力抵制中亞各國「代替歐美收容阿富汗難民」。

「如果有恐怖分子混入難民潮進入俄國本土…請問誰要負責？憑什麼中亞各國的人道放行這些來路不明的阿富汗人，西方國家自己難道就願意接走不具有效庇護簽證者嗎？」

普亭的憤怒，主要是因為俄國與烏茲別克、塔吉克之間有邊境免簽協議，除了「中亞後院」的傳統勢力範圍本就敏感外，俄國也不希望中亞滲透來的激進主義會與高加索連成一氣，對本國安全造成更直接的威脅問題。

除此之外，已掌握政權、自稱要成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」的神學士，目前正因為無法如願接受阿富汗前政府的國際資產，而遭遇了越來越嚴重的「現金荒」（阿富汗的通行貨幣是在波蘭印製，包括定期空運入境的美金現鈔外匯在內，目前都因戰爭而滯留在海外被國際凍結）與經濟崩潰壓力；同時神學士的追殺大軍，目前也已集結在政府軍殘黨所在的潘杰希爾省周邊──各種崩潰與內戰化的惡化局面…很可能會讓神學士更快失去「討好國際社會的親善耐心」，阿富汗的恐怖統治與衝突現況，亦有劇烈惡化的極大風險。