我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

「神學士就像納粹」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運

聯合新聞網／綜合報導
21歲的法茲（Najib Faizi）形容自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后。（取材自Instagram）
21歲的法茲（Najib Faizi）形容自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后。（取材自Instagram）

阿富汗36歲化名為塞義德（Sayed）的男性21日受訪表示：「一旦「神學士(Taliban，另譯塔利班)知道我是同性戀者，他們就會不假思索殺了我。」塞義德指出不到一周的時間，阿富汗地下同性戀社群感到徹底恐慌。

21歲化名古拉姆的同性戀男性，在神學士取得政權後就不去大學上課，他說：「我們擔憂自己的存亡，不敢出門。」

「同性戀」多年來在阿富汗一直是非法的，但自2001年美國及其北約盟國駐守阿富汗後，同性戀者從沒遭受起訴。在伊斯蘭教法下，同性戀者會被判處死刑。澳洲政府曾發布一份報告指出，神學士曾以坦克及推土機推倒石牆壓死至少10名同性戀男子。

阿富汗美國大學（Kabul's American University of Afghanistan）前教授薩達特（Nemat Sadat）是阿富汗第一位倡導LGBTQ（非異性戀社群的統稱）權利的公眾人物，他在2013年收到死亡威脅後逃往洛杉磯。

薩達特認為「神學士會像納粹一樣，淘汰及滅絕同性戀者」的說法並不誇張，他透露收到為數眾多阿富汗同性戀者的私訊：「他們給我護照跟個人資料，請我幫他們逃離阿富汗，說他們會死。」薩達特正設法為他們申請庇護離開該國。

21歲的法茲（Najib Faizi）說自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后，他10歲時和姊姊一起離開阿富汗，到德國尋求庇護。他提到此時的自由並非理所當然，還說自己仍會收到阿富汗保守派的死亡威脅。他在過去一周裡不斷收到阿富汗人民絕望請求，希望有天能像他一樣自由地生活。法茲目前正積極尋求各種管道，籲請德國人幫助阿富汗LGBTQ社群。

阿富汗 同性戀 神學士

上一則

菅義偉人氣差 岸田文雄可能爭日執政黨總裁 還有她和他

下一則

印度男不是花心 許願1年約365女 背後原因藏洋蔥

延伸閱讀

「只是恐怖組織」多數國家暫緩承認神學士政權

「只是恐怖組織」多數國家暫緩承認神學士政權
驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」
施壓神學士 英傳欲聯手G7祭新制裁

施壓神學士 英傳欲聯手G7祭新制裁
安置阿富汗難民土耳其說不 俄羅斯批西方國家

安置阿富汗難民土耳其說不 俄羅斯批西方國家

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城

30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城