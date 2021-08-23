「神學士就像納粹」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運

21歲的法茲（Najib Faizi）形容自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后。（取材自Instagram）

阿富汗 36歲化名為塞義德（Sayed）的男性21日受訪表示：「一旦「神學士 (Taliban，另譯塔利班)知道我是同性戀 者，他們就會不假思索殺了我。」塞義德指出不到一周的時間，阿富汗地下同性戀社群感到徹底恐慌。

21歲化名古拉姆的同性戀男性，在神學士取得政權後就不去大學上課，他說：「我們擔憂自己的存亡，不敢出門。」

「同性戀」多年來在阿富汗一直是非法的，但自2001年美國及其北約盟國駐守阿富汗後，同性戀者從沒遭受起訴。在伊斯蘭教法下，同性戀者會被判處死刑。澳洲政府曾發布一份報告指出，神學士曾以坦克及推土機推倒石牆壓死至少10名同性戀男子。

阿富汗美國大學（Kabul's American University of Afghanistan）前教授薩達特（Nemat Sadat）是阿富汗第一位倡導LGBTQ（非異性戀社群的統稱）權利的公眾人物，他在2013年收到死亡威脅後逃往洛杉磯。

薩達特認為「神學士會像納粹一樣，淘汰及滅絕同性戀者」的說法並不誇張，他透露收到為數眾多阿富汗同性戀者的私訊：「他們給我護照跟個人資料，請我幫他們逃離阿富汗，說他們會死。」薩達特正設法為他們申請庇護離開該國。

21歲的法茲（Najib Faizi）說自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后，他10歲時和姊姊一起離開阿富汗，到德國尋求庇護。他提到此時的自由並非理所當然，還說自己仍會收到阿富汗保守派的死亡威脅。他在過去一周裡不斷收到阿富汗人民絕望請求，希望有天能像他一樣自由地生活。法茲目前正積極尋求各種管道，籲請德國人幫助阿富汗LGBTQ社群。