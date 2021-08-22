施壓神學士 英傳欲聯手G7祭新制裁

英國計劃24日在G7召開視訊會議討論阿富汗危機時，敦促各國領袖考慮對塔利班祭出新制裁。圖為英國首相強生。（美聯社）

消息人士今天向路透社表示，英國 計劃24日在七大工業國集團（G7 ）召開視訊會議討論阿富汗 危機時，敦促各國領袖考慮對神學士（Taliban，又譯塔利班）祭出新制裁。

根據一名匿名英國政府官員和另一位西方外交人員說法，G7輪值主席國英國認為，神學士若侵犯人權、包庇武裝組織，G7就應該考慮祭出經濟制裁，扣下援助。

神學士1996到2001年間因鐵腕統治阿富汗而惡名昭彰，時隔20年，神學士武裝分子上週末再度奪下喀布爾，掀起一波逃離潮。大批阿富汗平民和阿國軍事盟友爭相撤離，擔心神學士將重拾嚴苛詮釋伊斯蘭律法的老路。

英國首相強生（Boris Johnson）今天透過社群媒體推特（Twitter）表示：「最重要的是，國際社會應共同合作以確保撤離行動安全無虞、避免爆發人道危機，並支持阿富汗人民捍衛過去20年來的收穫。」

G7成員國還包括美國、義大利、法國、德國、日本及加拿大。

不過，一名西方外交人員指出，不太可能立即對神學士祭出制裁。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）上週率先提出以制裁來施壓神學士的可能性。