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希臘防阿富汗難民潮 邊境架設40公里圍籬

編譯羅方妤／綜合21日電
希臘在和土耳其接壤邊境設置40公里長圍籬和監控系統，警方21日在埃夫羅斯和附近鐵牆邊巡邏。（美聯社）
希臘在和土耳其接壤邊境設置40公里長圍籬和監控系統，警方21日在埃夫羅斯和附近鐵牆邊巡邏。（美聯社）

神學士重掌阿富汗引發民眾恐懼，大批阿富汗人試圖逃離祖國。英國BBC報導，憂心阿富汗移民激增，希臘在和土國接壤邊境設置40公里長圍籬和監控系統。土耳其總統厄多安則呼籲歐洲國家為阿富汗移民負責任，表示若沒有在阿富汗與伊朗採行必要措施，可能會引爆新一波移民潮。

希臘公民保護部部長赫里索希季斯，20日訪問該國北部埃夫羅斯地區時表示：「我們保持邊界不可侵犯。」赫里索希季斯表示，阿富汗危機為「歐洲移民潮創造新的可能性」。

希臘2015年處於移民危機前線，當時超過百萬人為逃離中東地區戰爭和貧窮，經土耳其進入歐盟。希臘表示，他們可能遣返任何透過非法途徑入境的阿富汗人。移民危機期間抵達希臘的人中，許多人前往歐洲北部或更遠的地方，但仍有6萬人留在希臘。

另一方面，在2015年開放難民入境的土耳其，總統厄多安與德國總理梅克爾通話時呼籲，在事態演變成危機之前儘早解決阿富汗非法移民問題是歐洲的重要職責。他強調，土耳其早已接納500萬名尋求庇護者，無力處理阿富汗移民這個額外負擔。

圖為波蘭20日在烏茲別克納沃伊國際機場撤僑。（美聯社）
圖為波蘭20日在烏茲別克納沃伊國際機場撤僑。（美聯社）

厄多安指出，土耳其也已與伊朗會商，並且沿伊朗邊境提升相關措施。穿越伊朗是阿富汗人進入土耳其的主要路線。

他提到，即將成立的阿富汗新政府應該兼容並蓄，神學士與喀布爾的阿富汗領導人開始就和平安全議題展開談判也至關重要。他說：「土耳其可以在符合有關條件的情況之下，繼續承擔喀布爾機場安全和營運的責任。」

厄多安20日也與希臘總理米佐塔基斯電話會商阿富汗情勢。厄多安說，離開阿富汗人數激增「可能對所有人構成嚴峻挑戰」，「如果阿富汗和伊朗沒有採取必要措施，新一波移民潮無法避免。」

阿富汗 非法移民 伊朗

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