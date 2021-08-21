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神學士最高領導人抵喀布爾 為新政府謀策

編譯中心╱綜合21日電
神學士共同創辦人巴拉達抵達喀布爾，與神學士成員就建立新的阿富汗政府進行會談。(美聯社)
神學士共同創辦人巴拉達抵達喀布爾，與神學士成員就建立新的阿富汗政府進行會談。(美聯社)

神學士共同創辦人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)21日抵達喀布爾，與神學士成員和其他政治人物就建立新的阿富汗政府進行會談。

「華盛頓郵報」報導，巴拉達被認為是神學士的最高政治領導人。一名神學士高層官員透露，「他將在喀布爾會晤聖戰士領導人和政治人物，討論建立具包容性的政府。」

這名官員說，預計巴拉達將領導政府，而該組織的領導人艾昆薩達(Haibatullah Akhundzada)將擔任國家元首。

神學士官員告訴路透，參與對話的領導人將在幾周內建立一個治理結構框架，其他組織將開始處理財務和內部安全等問題。框架「將保護每個人的權利」，但不會以西方民主為標準；他說，「伊斯蘭教沒有可以實行民主的地方，我們將遵循伊斯蘭教法。」

巴拉達2010年在巴基斯坦被捕，持續被拘留到美國於2018年施壓將他釋放，前往卡達。他在卡達主導了神學士與美國簽署的撤退協議。巴拉達17日從卡達返回阿富汗，抵達神學士的根據地、阿富汗第二大城坎達哈。

神學士重掌阿富汗政權，無疑將激勵全球伊斯蘭暴力極端分子，然而同屬遜尼派的伊斯蘭國(IS)卻指責神學士是「美國代理人」，暴露出聖戰運動內部分歧。

「衛報」報導，中東及其他地區的遜尼派武裝分子已表明，他們認為神學士能接掌阿富汗政權，證明他們自己的戰略和意識形態正確；如今911恐怖攻擊的20周年紀念日即將來臨，神學士的成功讓全球聖戰分子士氣大振。

在一片歡欣鼓舞的氣氛中，有一個聖戰組織的態度截然不同，那就是伊斯蘭國（IS），該組織日前發表聲明，痛批神學士是「叛教者」、「不及格的穆斯林」，甚至稱他們是「美國代理人」。

神學士 阿富汗 美國

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