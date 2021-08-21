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「神學士要我工作」阿富汗首都市長稱一切正恢復正常

編譯周辰陽／即時報導
阿富汗首都喀布爾市長蘇坦佐伊20日接受俄羅斯官媒《RT》訪問。(影片截圖)
阿富汗首都喀布爾市長蘇坦佐伊20日接受俄羅斯官媒《RT》訪問。(影片截圖)

阿富汗首都喀布爾市長蘇坦佐伊（Mohammad Daoud Sultanzoy）20日接受俄羅斯官媒《RT》訪問，稱神學士(Taliban，另譯塔利班)才剛重占城市，就打電話告知他應該繼續上班，同時也指根據他的觀察，除了機場的通行進出外，局勢正迅速「恢復到正常」。

蘇坦佐伊指出，「就信任方面來說，每一個人都必須有來有往」，更指阿富汗要是往後想要成為國際社會的一分子，就將別無選擇，只能務實行事。他解釋，過去20年的形勢已經出現明顯變化，「雙方必須處理現實」，都必須首先牢記「智慧、毅力與國家利益」。

《RT》指出，喀布爾市內相對缺乏暴力場景令一些人士感到意外。蘇坦佐伊解釋，對神學士的廣泛支持、對美國人處理撤離方式的潛在不滿、高階指揮管控的毫無條理及軍隊基層之間的不平，種種因素導致官兵無心作戰放下武器，不願為「未知事物」而戰死，「一切的定義都圍繞著個人，而不是體制。因此，為一人或多人而戰的動機是不夠的」。

蘇坦佐伊告訴記者，道路與邊境關卡預期下周開放，至少市場將恢復正常，「這是預期」。

喀布爾 阿富汗 神學士

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