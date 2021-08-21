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報復開始了？神學士搜捕德國之聲記者射殺家屬

編譯中心╱綜合20日電
伊朗紅新月會周四發放圖片，顯示有伊朗士兵在伊朗跟阿富汗接壤邊境，隔著鐵網把飲料和小食遞予準備逃入伊朗的阿富汗人。(Getty Images)
伊朗紅新月會周四發放圖片，顯示有伊朗士兵在伊朗跟阿富汗接壤邊境，隔著鐵網把飲料和小食遞予準備逃入伊朗的阿富汗人。(Getty Images)

阿富汗持續動盪之際，傳出神學士(Taliban，另譯塔利班)連日來突襲了至少三名德國之聲記者在阿富汗的居所，造成其中一名記者的家人一死一重傷。德國之聲聯合其他媒體，呼籲德國政府確保記者在阿富汗的安全。此外，德國政府一名發言人表示，一名德國男子在前往阿富汗首都喀布爾機場逃難的過程中遭槍擊，目前正接受治療，尚無生命危險。

據德國之聲報導，神學士正在挨家挨戶搜查這名記者，但他目前在德國工作。該記者的其他家屬最後得以逃脫，目前正在逃亡中。

德國之聲台長林堡（Peter Limbourg) 針對這起事件發表強烈譴責，並呼籲德國政府採取行動，「我們一位成員的近親被殺害，這是難以想像的悲劇，這證明了我們在阿富汗的所有員工及其家人所身陷的嚴重危險。很明顯的，神學士已經對在喀布爾和各省對記者進行了有組織的搜查。我們所剩的時間不多了！」

報導指出，阿富汗當地私人電視台Ghargasht TV的一名記者據信已被神學士綁架，阿富汗政府官員表示，當地另一私人電台Paktia Ghag Radio的負責人已被神學士戰士槍殺。

此外，兩名疑似為神學士成員的男子，月初在阿富汗東部城市賈拉拉巴德街上，開槍在殺死了常為德國《時代周報》翻譯的哈姆達德 (Amdadullah Hamdard)；上個月，世界知名的印度攝影師丶普利策獎得主西迪基 (Danish Siddiqui) 在坎大哈去世，估計是被神學士成員槍殺。

德國之聲聯合多家媒體機構一起發表公開信，呼籲德國政府為阿富汗工作人員設立一個緊急簽證項目。德國記者協會（DJV）也呼籲德國政府迅速採取行動，因為西方媒體工作的自由記者現在正被追捕。

德國之聲並指責阿富汗神學士的空洞承諾。在第一次的對外新聞發布會上，神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）想讓國際社會放心，堅持稱婦女將被允許工作。他當時聲稱：「讓我提醒你們，我們會原諒所有人，因為這符合阿富汗和平與穩定的利益。所有與我們對抗的團體都會獲得原諒。」

在喀布爾一所清真寺，一名伊瑪目周五領導信眾祈禱，旁邊站着持槍的神學士分子。(Ge...
在喀布爾一所清真寺，一名伊瑪目周五領導信眾祈禱，旁邊站着持槍的神學士分子。(Getty Images)

德國 阿富汗 神學士

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