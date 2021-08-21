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阿富汗危機 北約挨轟處理太慢太少

編譯中心╱綜合20日電
神學士控制阿富汗首都喀布爾後觸發民眾逃亡潮。在喀布爾國際機場，周四有民眾舉起一名嬰兒由美軍帶走，讓下一代不致面對神學士的威脅。(Getty Images)
神學士控制阿富汗首都喀布爾後觸發民眾逃亡潮。在喀布爾國際機場，周四有民眾舉起一名嬰兒由美軍帶走，讓下一代不致面對神學士的威脅。(Getty Images)

隨著阿富汗目前混亂與絕望的影像流傳到世界各地，北約與西方強權遭到的抨擊更甚。北大西洋公約組織（NATO）官員20日召開特別會議表示，自從神學士攻下阿富汗首都喀布爾以來，已有超過1萬8000人撤離，試圖為西方應對這場危機的方式提出辯護。

北約20日以視訊方式舉行外長特別會議會商阿富汗情勢，會後發出聲明強調當務之急是繼續撤離盟國人民，以及與西方合作的阿富汗人，並感謝承諾接收處於險境的阿富汗人的所有盟國。北約外長也警告神學士，讓阿富汗再成為恐怖分子的溫床，不過外長們並未明確表示考慮軍事打擊。在美國和他國部隊即將完成撤退行動的情況下，神學士攻下阿富汗全境的速度之快，即連他們的領導人都感到意外，也導致許多地方陷入權力真空。拜登的撤軍行動同樣飽受抨擊。

社群媒體上流傳著一幕畫面，一名小女孩被高舉過機場圍牆，交給另一邊的美國大兵。不願具名的官員告訴路透社，成千上萬想要逃離阿富汗的絕望民眾依舊聚集在機場，雖然神學士已經呼籲沒有合法旅行文件的民眾回家。

無視局勢一心度假 英外相被要求下台

英國媒體則報導，英國情報首長恐會因為消息不靈通而被質問。阿富汗政權瓦解時，多名英國官員還在度假。英國外相拉布（Dominic Raab）本應打外交電話協助前英軍翻譯員脫身，卻被爆料他跑去度假而實際消失一個多星期，更將幾乎所有職責都委派給下屬，現在在野黨與部分執政黨議員都要求他辭職負責。

七大工業國集團（G7）外交部長19日敦促國際社會採取一致行動，以防阿富汗危機升高。

阿富汗 神學士 英國

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