神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算
阿富汗首都喀布爾18日出現這樣的情景，身背長槍的神學士（Taliban，另譯塔利班）士兵一戶戶敲開了民眾的家門，他們沒有衝入搜查、掠奪財物，而是提了一個要求：趕緊復工去上班。此舉顯示，神學士急於恢復阿富汗的經濟民生動能。
第一財經報導，阿富汗「中國城」副總經理李西京表示，他們現在還沒有開門迎客的打算，「我們想再觀察下局勢，確定沒有麻煩後就會開業」。
喀布爾「中國城」建立於2019年，位於喀布爾繁華的商業區。李西京表示，他們的初衷是希望把這裡打造成阿富汗的「中國商品集散地」。李西京還希望在喀布爾機場的美英軍事管制能夠盡快結束，以便機場能夠恢復正常通航。
在神學士進入喀布爾的15日下午，「中國城」閉門停業，李西京說，停業「主要是為了防小偷和劫掠者」，而當天除了「聽到時不時的有零星槍聲，並沒有聽到有大的動靜」。
雖然神學士士兵沒有到商場去敲門，但在18日，因為公司手續的問題，「中國城」的阿富汗員工去找街道所在的神學士官員，有了初步接觸。李西京說負責接待的神學士官員態度友好，並稱「和中國人是朋友，有任何麻煩困難一定告訴我們」。
上海外國語大學中東研究所教授劉中民表示，成為執政者的神學士將會面臨更為廣泛的問題，例如如何治理國家經濟就成為了重要課題。以前，神學士的經濟來源主要來自罌粟種植或毒品、走私和劫掠等，如今這種模式難以持續。
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