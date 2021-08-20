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神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算

中國新聞組／北京21日電
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）

阿富汗首都喀布爾18日出現這樣的情景，身背長槍的神學士（Taliban，另譯塔利班）士兵一戶戶敲開了民眾的家門，他們沒有衝入搜查、掠奪財物，而是提了一個要求：趕緊復工去上班。此舉顯示，神學士急於恢復阿富汗的經濟民生動能。

第一財經報導，阿富汗「中國城」副總經理李西京表示，他們現在還沒有開門迎客的打算，「我們想再觀察下局勢，確定沒有麻煩後就會開業」。

喀布爾「中國城」建立於2019年，位於喀布爾繁華的商業區。李西京表示，他們的初衷是希望把這裡打造成阿富汗的「中國商品集散地」。李西京還希望在喀布爾機場的美英軍事管制能夠盡快結束，以便機場能夠恢復正常通航。

在神學士進入喀布爾的15日下午，「中國城」閉門停業，李西京說，停業「主要是為了防小偷和劫掠者」，而當天除了「聽到時不時的有零星槍聲，並沒有聽到有大的動靜」。

雖然神學士士兵沒有到商場去敲門，但在18日，因為公司手續的問題，「中國城」的阿富汗員工去找街道所在的神學士官員，有了初步接觸。李西京說負責接待的神學士官員態度友好，並稱「和中國人是朋友，有任何麻煩困難一定告訴我們」。

上海外國語大學中東研究所教授劉中民表示，成為執政者的神學士將會面臨更為廣泛的問題，例如如何治理國家經濟就成為了重要課題。以前，神學士的經濟來源主要來自罌粟種植或毒品、走私和劫掠等，如今這種模式難以持續。

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