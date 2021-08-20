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評論／阿富汗舞台 北京主秀 美俄退位

記者郭崇倫
阿富汗民兵組織神學士的政治領袖巴拉達上月在北京，與中國大陸外交部長王毅會面。(路透)
阿富汗民兵組織神學士的政治領袖巴拉達上月在北京，與中國大陸外交部長王毅會面。(路透)

神學士入主阿富汗首都喀布爾，全球震動，除了聯合國安理會集會協商，現在10月的G20也要召開阿富汗危機特別會議，大國之間更打破之前歧見，密集討論，美國國務卿布林肯就分別致電中俄兩國外長，而中國外長王毅也與俄羅斯外長拉夫洛夫通過電話，希望能夠協調出共同對策，趁神學士急需國際承認之際，團結一致提出條件。

美國國務院發言人已經透露這些條件包括：應維護人民基本權利，不窩藏恐怖分子，以及保障人權，這應包括婦女與女童的基本權利，並建立一個能與國際合作的政府。

王毅發話 盼阿國軟著陸

但是美國是一個正在離開阿富汗舞台的國家，影響力只會不斷的消逝，雖然現在還有6千軍力部署在喀布爾國際機場，全力善後撤運，而拜登總統說不惜待到8月底之後，但要走的終究還是會走的。

對其他國家來說，北京才是現在主導阿富汗舞台的主角，其他國家只能做台下觀，因為中國既可以影響神學士的幕後推手巴基斯坦，也可以提供經濟重建的資源，神學士更已經對中國做出承諾，即使是中亞的老大哥俄羅斯，也不得不讓中國來領頭。

中國所希望的目標，就像王毅對布林肯所說的「實現軟著陸」，這指的是沒有暴力、流血的平穩政治過渡，鼓勵阿富汗建立符合國情、開放包容，把不同的政治勢力都要納入的政治架構。

手握底牌 清掃恐怖主義

當然阿富汗也不能再成為恐怖主義滋生地和庇護所，王毅還對美國提出要求，川普政府宣布撤銷「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」的恐怖組織定性，這是危險的，也是錯誤的，美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

北京之所以有底氣，特別是因為手上有兩張牌，1是王毅在7月底見過的神學士政治委員會負責人巴拉達爾，他是神學士的二號人物，如果阿富汗將來是像伊朗一樣的神權體制，雖然仍然有最高精神領袖阿洪扎達，但巴拉達爾就是總統，經由他可以影響神學士。

巴拉達爾曾是神學士最高領袖歐瑪副手，2001年美軍入侵時，他曾與未來的總統卡薩交涉投降，後在2010年被捕，關押在巴基斯坦監獄中，2018年被川普政府指定獲釋後前往卡達，開始與美國談判撤軍。

未來他若當家，知道治國不易，必須與國際和解，籌措財源，尋求中國投入資源，美國解凍央行儲備，同時對內政治和解，巴拉達爾日前宣布要成立聯合過渡政府，前總統卡薩由於與巴拉達爾同一部族，兩人有信賴關係，也考慮加入，雖然20年前後角色對調，歷史反諷，莫過如此，卻符合王毅口中的包容性政治架構。

反抗仍存 中國立場成關鍵

北京手中的第二張牌是，目前在龐吉夏河谷的反抗勢力，這是由副總統沙雷所領導的北方聯盟勢力，他們是塔吉克裔，與神學士的普什圖族不同，占阿富汗人口的27%，而龐吉夏河谷位於興都庫什山山腳，地勢險峻，1990年代的神學士與1980年代蘇聯占領軍都無法攻下此地，是神學士的心頭之痛，也是籌組聯合政府的目的，希望能以政治來解決。

可是北方聯盟沒有外援是生存不下去的，過去美國曾經大力支持過，但現在美國不願意再捲入阿富汗泥沼，只有轉向曾經援助過的中國老朋友求援，中國趁機影響，可以在喀布爾與北方聯盟之間，相互運用，達到自己最大的利益。

重蹈美覆轍？各國擔心

近日人民日報官方微博上，發出題為「塔利班是什麼組織」的短文，介紹神學士（塔利班）組織的創建與發展過程，將這個組織描述為來自難民營的學生組成的團體，指其因得到阿富汗平民的支持而得以發展壯大，卻隻字不提該組織所奉行的極端教義與各種慘無人道的暴行，引發了網友幾乎一面倒的譴責與聲討，被留言大罵，這是明目張膽地為恐怖組織洗白。

不過此刻北京的心態，就像其外交部發言人所強調的「世上沒有任何事物是一成不變的…如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性」，言下之意，隨時會承認「阿富汗伊斯蘭酋長國」，舞台下圍觀的各國擔心，北京一頭熱，將栽進阿富汗泥沼中。

阿富汗 神學士 美國

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