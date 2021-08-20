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英法軍警前進喀布爾救人 美參議員籲拜登政府仿效

編譯周辰陽／即時報導
英國每日電訊報16日接到官兵爆料，就在喀布爾淪陷幾小時前的14日晚間，英國陸軍第16空中突擊旅開始率領執行一場撤退任務，成功救出按指示前往安全地點報到的英國僑民、雙重國籍人士、NGO工作人員與包商，其中更不乏身障人士與或懷孕婦女。路透
英國每日電訊報16日接到官兵爆料，就在喀布爾淪陷幾小時前的14日晚間，英國陸軍第16空中突擊旅開始率領執行一場撤退任務，成功救出按指示前往安全地點報到的英國僑民、雙重國籍人士、NGO工作人員與包商，其中更不乏身障人士與或懷孕婦女。路透

美國白宮日前表示，阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）同意開設「安全通道」讓平民前往喀布爾機場，卻有報導指神學士的衛兵對聯外道路實施嚴厲管制。華盛頓郵報20日指出，隨著歐洲國家軍警越過神學士防線、進入喀布爾拯救平民，拜登政府現正面臨更大的壓力，要把撤退行動擴大到機場之外。

根據華郵的報導，法國國家警察在推特表示，一隻精銳警官隊進入喀布爾綠區（Green Zone），將躲避於法國使館的部分國民與阿富汗難民救出，並成功護送他們到機場。

此外，英國每日電訊報16日接到官兵爆料，聲稱就在喀布爾淪陷幾小時前的14日晚間，英國陸軍第16空中突擊旅（16 Air Assault Brigade）開始率領執行一場撤退任務，成功救出按指示前往安全地點報到的英國僑民、雙重國籍人士、NGO工作人員與包商，其中更不乏身障人士或懷孕婦女。

美國政府官員17日告訴參議院幕僚，約10000至15000美國公民仍留在阿富汗。有批評人士就質問，為什麼美國在阿富汗擁有比英法更多的軍力，卻沒有執行類似行動。柯頓參議員（Tom Cotton）19日也發表聲明指出，「拜登總統是時候授權軍方停止這種屈辱，擴大喀布爾機場的周邊陣地，營救被困在敵後的美國人了」。

法國國家警察18日在推特表示，一隻精銳警官隊進入喀布爾綠區，將躲避於法國使館的部...
法國國家警察18日在推特表示，一隻精銳警官隊進入喀布爾綠區，將躲避於法國使館的部分國民與阿富汗難民救出，並成功護送他們到機場。畫面翻攝：Twitter/PoliceNationale

美國公民 喀布爾 阿富汗

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