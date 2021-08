英法軍警前進喀布爾救人 美參議員籲拜登政府仿效

美國白宮日前表示,阿富汗 神學士(Taliban,另譯塔利班)同意開設「安全通道」讓平民前往喀布爾 機場,卻有報導指神學士的衛兵對聯外道路實施嚴厲管制。華盛頓郵報20日指出,隨著歐洲國家軍警越過神學士防線、進入喀布爾拯救平民,拜登政府現正面臨更大的壓力,要把撤退行動擴大到機場之外。

根據華郵的報導,法國國家警察在推特表示,一隻精銳警官隊進入喀布爾綠區(Green Zone),將躲避於法國使館的部分國民與阿富汗難民救出,並成功護送他們到機場。

此外,英國每日電訊報16日接到官兵爆料,聲稱就在喀布爾淪陷幾小時前的14日晚間,英國陸軍第16空中突擊旅(16 Air Assault Brigade)開始率領執行一場撤退任務,成功救出按指示前往安全地點報到的英國僑民、雙重國籍人士、NGO工作人員與包商,其中更不乏身障人士或懷孕婦女。

美國政府官員17日告訴參議院幕僚,約10000至15000美國公民 仍留在阿富汗。有批評人士就質問,為什麼美國在阿富汗擁有比英法更多的軍力,卻沒有執行類似行動。柯頓參議員(Tom Cotton)19日也發表聲明指出,「拜登總統是時候授權軍方停止這種屈辱,擴大喀布爾機場的周邊陣地,營救被困在敵後的美國人了」。

Des policiers @PoliceNationale détachés à la DCIS et du #RAID ont assuré la sécurité de nos compatriotes et des afghans réfugiés à l'ambassade 🇫🇷 à #Kaboul.

Organisation et protection du transfert la nuit dernière vers l'aéroport militaire. #Protéger #Courage #Fierté #Apagan pic.twitter.com/bNGoroCwu4