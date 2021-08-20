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無視喀布爾局勢惡化「一心想度假」 英外相被要求下台

編譯周辰陽／綜合報導
英國外交大臣拉布（前），攝於19日。（路透）
英國外交大臣拉布（前），攝於19日。（路透）

神學士（Taliban，另譯塔利班）閃電進占阿富汗首都喀布爾，殺得歐美國家措手不及，現在更引發後續政治效應。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）本應打外交電話協助前英軍翻譯員脫身，卻被爆料他跑去度假而實際消失一個多星期，更將幾乎所有職責都委派給下屬，現在在野黨與部分執政黨議員都要求他辭職負責。

衛報與Sky News的報導，就在神學士向喀布爾進軍前2天的8月13日，外交部官員建議拉布「緊急」聯繫阿富汗外長阿特瑪（Mohammad Hanif Atmar），為協助空運前英軍翻譯員離開阿富汗進行安排，卻被告知當時正在克里特島度假的他「抽不開身」，該由次長高史密斯（Zac Goldsmith）打這通電話。

據指出，因為高史密斯的位階跟阿特瑪並不相等，對方拒絕接通電話，導致致電時間延遲一天，結果最後根本就沒有打成。外交部承認，隨著喀布爾當局垮台，不可能重新安排雙方通話。

儘管拉布堅持不會下台，一位消息人士卻指他有超過一周時間「拒絕接到基本上任何事情的聯繫」，反而指示一切事情都必須交給次長處理。幕僚團隊還曾告訴事務官，讓正在度假的拉布看任何事情，「門檻是難以置信的高」。

喀布爾 阿富汗 神學士

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