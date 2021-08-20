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困喀布爾多日終逃離 英商：他們持槍、開槍…我都哭了

中央社／法蘭克福19日綜合報導
這名商人說，從機長到清潔人員等所有機場員工都已離開航站，留下數以百計人受困機場。圖為機場外混亂情況。（ 路透）
這名商人說，從機長到清潔人員等所有機場員工都已離開航站，留下數以百計人受困機場。圖為機場外混亂情況。（ 路透）

一名英國商人描述自己在喀布爾機場度過好幾個驚魂夜，終於在德軍幫助下逃離而激動落淚。他回憶，機場一邊是武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班），一邊是美軍，到處有人打劫，脫困後宛若隔世。

路透報導，神學士本月15日拿下阿富汗首都喀布爾（Kabul）之後不久，這名基於安全婉拒透露身分的英國商人在道路擁堵的情況下仍設法逃到機場。後來，他被告知要前往美軍與德軍所在的航站。

這名商人抵達德國法蘭克福機場後接受路透訪問，他說：「我當時花了好幾小時才靠近大門，我高喊『我是英國人，請讓我離開這裡』。」

他說：「機場很混亂，他們持槍並且開槍。周圍都是催淚瓦斯，接著其中一人讓我進去。說真的，我都哭了。」

然而，航站內情況也很混亂，恐慌在幾小時內瀰漫開來，有人說神學士已接管機場，即將闖進來。

這名商人說，從機長到清潔人員等所有機場員工都已離開航站，留下數以百計人受困機場，有英國、德國、美國和其他國家國民，以及阿富汗人。

他說：「我們在那裡待了好幾晚，沒有食物也沒有水，之後的一個晚上，一般人開始進入機場。」

根據他在航站內拍攝的影片，一群年輕人破壞自動販賣機，拿著飲料倉皇離開，等待離境的乘客則蜷縮在椅子上。

他說：「他們在機場與航站打劫，破壞所有物品，像是電腦和販賣部，我們都嚇壞了。」

這名英國人表示：「我們不被允許出去，因為神學士就在那邊，而這一側是美軍，我們該怎麼辦？只能乖乖待在這裡。」

最後，這名男子登上德國聯邦國防軍（Bundeswehr ）飛往烏茲別克首都塔什干（Tashkent）的飛機，接著搭上烏茲別克航空班機，今天抵達法蘭克福。

他下午步出機場，德國的風撲面而來。他說：「我非常感謝德國空軍和德國部隊，他們在機場的表現非常了不起，真的，我向他們致敬」。

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