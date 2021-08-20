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神學士盼國際認同 聯合國：唯須包容和尊重人權

中央社／紐約聯合國總部19日綜合報導
聯合國秘書長古特瑞斯表示，神學士渴望獲得國際認同，唯一方式是安理會在阿富汗推行包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。（美聯社）
聯合國秘書長古特瑞斯表示，神學士渴望獲得國際認同，唯一方式是安理會在阿富汗推行包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。（美聯社）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，神學士（Taliban，另譯塔利班）渴望獲得國際認同，唯一方式是安理會在阿富汗推行包容性政府、尊重人權，尤其是女性的人權。

古特瑞斯告訴記者，他16日在一場閉門會議中，對有15個成員國的聯合國安理會談到這個方式，敦促他們保持團結。

美國2001年9月11日遭受恐怖攻擊，神學士因拒絕交出凱達組織（al Qaeda）首腦賓拉丹（Osama bin Laden），遭美國為首勢力推翻，20年過後，神學士又奪回政權。

古特瑞斯表示，他已經準備好親自與神學士對談，「只要弄清楚我該跟誰談，以及談些什麼。」他說，目前聯合國在喀布爾（Kabul）官員和神學士保持密切聯繫。

他說：「讓國際社會保持團結、使安理會所有成員國團結一致，以及利用現存唯一手段，即神學士為了他們的利益而取得合法承認，這都是非常重要的。」

他說，站在同一陣線和神學士打交道，可以促使他們組建1個包容性的政府、尊重人權、繼續允許各國自喀布爾撤離，並預防阿富汗成為恐怖分子的避風港。

然而聯合國安理會成員的愛爾蘭駐聯合國大使納森（Geraldine Byrne Nason）告訴記者：「我們都聽到神學士所謂的保證了，意即所謂婦女和女孩的權利將獲尊重，但我們從當地女性那裡聽到的並非如此。」

1996年到2001年間，阿富汗在神學士統治下，婦女並不能工作，女孩也禁止到校上學。女性離開家門時，都必須把臉遮蓋起來，由男性親人陪同。

神學士 聯合國 阿富汗

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