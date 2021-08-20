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神學士不能提領90億外匯存底 IMF也斷金援

編譯中心╱綜合報導

儘管神學士(Taliban，另譯塔利班)迅速接掌阿富汗政府，但將無法存取阿富汗多數現金與黃金庫存；同時，國際貨幣基金（IMF）也宣布，將不提供阿富汗援助。

中央社引述法新社報導，總部位於華府的國際貨幣基金發言人今天表示，由於喀布爾（Kabul）領導政權未確定，他們決定凍結對阿富汗的援助。

阿富汗中央銀行（Da Afghanistan Bank，DAB）總裁艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）在社群媒體推特（Twitter）上表示，阿富汗央行外匯存底大約有90億美元，但多數都存在海外銀行，神學士無法取得。

艾哈邁迪說，美國聯邦準備理事會（Fed）持有阿富汗70億美元儲備，其中12億美元為黃金，其餘存在外國帳戶，包括位於瑞士巴塞爾（Basel）的國際清算銀行（Bank International Settlements）。

美國官員16日告訴法新社：「阿富汗央行任何存放在美國的資產，神學士都不能提領。」

國際貨幣基金的援助，包括現行的3.7億美元貸款計畫，也包含以特別提款權（Special Drawing Rights ，SDR）的形式存取儲備。

IMF官員表示：「援助案一如往常，IMF的決定取決於國際社會觀點。」

IMF也對未獲重要成員國政府承認的其他政權採取類似行動，諸如委內瑞拉就是。

艾哈邁迪說，IMF準備在8月23日，對符合資格會員國分配價值6500億美元的特別提款權（SDRs），其中阿富汗可分配約3.4億美元。

IMF於去年11月同意提供阿富汗貸款，以協助阿國經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，今年6月核放最新一筆款項3.7億美元。

此外，世界銀行（World Bank）在阿富汗正在進行的發展計畫有20多個，自2002年以來已經提供53億美元援助，其中多數為補助金。

在世銀忙著撤出駐阿富汗的工作人員時，這些計畫未來動向不明。

同時，西聯匯款（Western Union）今天宣布，暫時中斷對阿富汗的電匯；電匯是阿富汗民眾另一個重要的現金來源。

阿富汗 美國 神學士

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