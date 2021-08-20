神學士掌權 喀布爾店面女性圖像遭損毀

一名塔利班士兵持槍巡邏，走過的喀布爾街頭廣告上婦女圖片均被塗黑。 (Getty Images)

阿富汗 首都喀布爾 商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀，這是神學士 (Taliban，另譯塔利班)奪回政權數日以來，喀布爾市容快速變化的跡象；一名阿富汗電視節目女性主持人說，在神學士奪取該國政權後，她本周被禁止進入電視台工作，她並在網上發布一段視頻呼籲幫助。

中央社引述法新社報導，自從2001年美國領導的多國軍事行動瓦解神學士政權20年來，數以百計曾經被禁而歇業的美容院，在喀布爾市區的大街小巷重新開張。

這些美容院主要的營業項目包括美妝與美甲，服務愛美的女性。以往阿富汗的婦女成年就不得在公眾面前拋頭露面。

不過當神學士的部隊進逼喀布爾，市區內的美容院中，至少一家開始刷白店面外牆的廣告，以覆蓋流露幸福微笑，穿著白紗的新娘圖像。

另一家被目擊在17日拉下鐵門的美髮沙龍，當時神學士民兵肩上扛著槍在街道兩側巡邏，下令這家美髮沙龍拿黑色噴漆塗掉牆面上模特兒的面容。

神學士勢力挺進的同時，也傳出許多還沒出閣的女子及寡婦被迫嫁給神學士民兵的報導，神學士發言人則駁斥這是「惡意宣傳」。

但據法廣報導，阿富汗電視節目女性主持人沙布南道蘭（Shabnam Dawran）說，在神學士奪取該國政權後，她本周被禁止進入電視台工作，她發布視頻求助她在視頻中說：「所有能聽到我說話的人，或如果全世界都能聽到我的話，請幫助我們，因為我們的生命處於危險之中。」

沙布南道蘭說，與她的男同事不同，她本周沒有被允許去上班。據沙布南道蘭說，儘管局勢改變後，她沒有放棄，去了辦公室，但她沒有被允許進入。她在視頻中說，持有辦公卡的男性員工被允許進入辦公室，但她被告知不能繼續履行職責，因為形勢已經改變。