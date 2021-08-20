我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

神學士掌權 喀布爾店面女性圖像遭損毀

編譯中心╱綜合19日電
一名塔利班士兵持槍巡邏，走過的喀布爾街頭廣告上婦女圖片均被塗黑。 (Getty Images)
一名塔利班士兵持槍巡邏，走過的喀布爾街頭廣告上婦女圖片均被塗黑。 (Getty Images)

阿富汗首都喀布爾商店店面的女性圖像被覆蓋或損毀，這是神學士(Taliban，另譯塔利班)奪回政權數日以來，喀布爾市容快速變化的跡象；一名阿富汗電視節目女性主持人說，在神學士奪取該國政權後，她本周被禁止進入電視台工作，她並在網上發布一段視頻呼籲幫助。

中央社引述法新社報導，自從2001年美國領導的多國軍事行動瓦解神學士政權20年來，數以百計曾經被禁而歇業的美容院，在喀布爾市區的大街小巷重新開張。

這些美容院主要的營業項目包括美妝與美甲，服務愛美的女性。以往阿富汗的婦女成年就不得在公眾面前拋頭露面。

不過當神學士的部隊進逼喀布爾，市區內的美容院中，至少一家開始刷白店面外牆的廣告，以覆蓋流露幸福微笑，穿著白紗的新娘圖像。

另一家被目擊在17日拉下鐵門的美髮沙龍，當時神學士民兵肩上扛著槍在街道兩側巡邏，下令這家美髮沙龍拿黑色噴漆塗掉牆面上模特兒的面容。

神學士勢力挺進的同時，也傳出許多還沒出閣的女子及寡婦被迫嫁給神學士民兵的報導，神學士發言人則駁斥這是「惡意宣傳」。

但據法廣報導，阿富汗電視節目女性主持人沙布南道蘭（Shabnam Dawran）說，在神學士奪取該國政權後，她本周被禁止進入電視台工作，她發布視頻求助她在視頻中說：「所有能聽到我說話的人，或如果全世界都能聽到我的話，請幫助我們，因為我們的生命處於危險之中。」

沙布南道蘭說，與她的男同事不同，她本周沒有被允許去上班。據沙布南道蘭說，儘管局勢改變後，她沒有放棄，去了辦公室，但她沒有被允許進入。她在視頻中說，持有辦公卡的男性員工被允許進入辦公室，但她被告知不能繼續履行職責，因為形勢已經改變。

一名塔利班士兵持槍巡邏，走過的喀布爾街頭廣告上婦女圖片均被塗黑。 (Getty ...
一名塔利班士兵持槍巡邏，走過的喀布爾街頭廣告上婦女圖片均被塗黑。 (Getty Images)
阿富汗首都喀布爾，許多商店店面的女性圖像已被掩蓋或破壞。(取材自推特)
阿富汗首都喀布爾，許多商店店面的女性圖像已被掩蓋或破壞。(取材自推特)

神學士 喀布爾 阿富汗

上一則

神學士不能提領90億外匯存底 IMF也斷金援

下一則

美韓聯合軍演 北韓同步演習

延伸閱讀

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

與神學士打交道？ 西方列強陷兩難 加表態拒絕承認政權

神學士奪權後首度喊話中國：歡迎為阿富汗作貢獻

神學士奪權後首度喊話中國：歡迎為阿富汗作貢獻
神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

影／神學士保障女權是謊言？知名女主播：我不能上班了

影／神學士保障女權是謊言？知名女主播：我不能上班了

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然