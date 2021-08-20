起落架壓爛攀爬難民 美軍機驚見大量遺體 足球少年喪命

大量阿富汗難民恐慌逃至機場尋求出境，甚至不顧性命地攀在美軍運輸機機艙外。美國空軍承認，一架運輸機內發現大量遺體。。(取材自推特)

神學士(Taliban，另譯塔利班)攻入喀布爾掌控總統府後，大量阿富汗 難民恐慌逃至機場 尋求出境，甚至出現不顧性命地攀在美軍運輸機機艙外。美國 空軍17日承認，在哈米德卡爾扎伊國際機場混亂中起飛的一架C-17運輸機造成阿富汗平民喪生，但未說明有多少人死亡，當時美軍駕駛員發現輪艙內有「數量不明」的遺體。有專門披露阿富汗當地慘況的推特帳號指出，其中一名少年竟是阿富汗國家青年隊成員，讓人不勝唏噓。

紐約時報報導，在機場的恐慌中，美國飛行員和軍隊被迫做出殘酷的決定。軍方官員透露，15日深夜有一架C-17運輸機離開喀布爾時機上擠滿640人，但第二天另一架C-17的「乘客」就沒那麼幸運了。

16日清晨，另一架C-17運輸機降落在跑道上，為美國海軍陸戰隊和地面士兵運送設備和物資，以保護機場並幫助疏散數千名美國人和阿富汗人，飛機著陸後幾分鐘，數百甚至數千名阿富汗難民在機組人員驚恐的注視下「向前衝去」、彷彿想抓住生命最後一根稻草。

駕駛員已知道前一天晚上發生的事情，但這時機場內吵著要登機的人數激增。官員們說「機組人員擔心他們的安全，決定在他們完成卸貨之前就拉起裝載坡道」。這時成群的阿富汗難民已經登上飛機機翼，並且在機組人員不知情的情況下，一些人爬入起飛後起落架折疊的輪艙。

然而幾分鐘後，駕駛員和副駕駛意識到他們遇到一個嚴重問題「起落架不能完全收起」，他們隨即派一名機組人員通過一個小舷窗往下觀察，這樣他們就可以在高空一邊查看輪艙內發生什麼問題，就在這時，機組人員看到「數量不明的阿富汗難民遺體」，由於他們藏在輪艙裡、顯然是被起落架擠壓致死。

根據專門揭露阿富汗現況的推特帳號「@BabakTaghvaee」描述，其中一位少年竟是阿富汗青年足球隊年僅17歲的安瓦里（Zaki Anvari），該帳號也難過地表示在運輸機的起落架艙內發現安瓦里的部分遺體。網友看到這則消息後，紛紛表示震驚與悲傷，有人痛斥「這簡直是對人性的褻瀆，太讓人難過了！」，直呼「聯合國在哪裡？難道沒有人可以幫幫這些可憐的人嗎？」

美國國家安全顧問蘇利文（ Jake Sullivan）表示「過去幾天在機場的畫面令人心碎」。