救我孩子…阿富汗父母拋嬰過鐵網 英軍揪心淚流

神學士(Taliban,另譯塔利班)掌控阿富汗 後,大量阿富汗民眾湧入喀布爾 國際機場 ,想盡辦法搭機逃離,有阿富汗父母在機場圍牆外試圖將子女交給美軍,或把嬰孩拋給圍牆另一側的英軍求援,畫面曝光後震撼全球。

FEAR of Taliban is so much that Desperate women threw Babies & Little Girls OVER RAZOR WIRE at airport compound asking British soldiers to take them #Afghanistan #Talibans #Taliban #SaveAfghanWomen pic.twitter.com/7RKehdyYat

來源:推特

非營利組織Rise to Peace發表數支17日混亂現場影片,有阿富汗民眾在機場圍籬,將孩童交給美軍尋求庇護。一名男子和一名看似不到十歲的女孩爬上圍牆和兩名美軍交談,其中一名美軍伸手將女童拉過圍牆。還有一名在牆上的阿富汗男子抓著一名幼童,並在簡短交談後將他交給同一名美軍,安置在圍牆另一側。

許多阿富汗人湧向喀布爾機場附近巴隆飯店尋求庇護,當地英軍說,現場有母親將嬰孩拋過鐵絲網,希望他們能逃離神學士統治,還有些嬰孩卡在鐵絲網上。

英軍一名軍官告訴Sky News記者,當時情況已失控,傘兵們別無選擇,只能用車輛與鐵絲網架起路障封住道路,但眼前的景象恐怕讓部分官兵終身難忘,「這太可怕了,婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網,要求官兵們接住,有些嬰兒還被困在鐵網上。我擔心我的手下,正個別輔導一些人,每個人昨晚都哭了」。

獨立報則引述一位傘兵團軍官的說法指出,「媽媽們絕望了,她們正遭到神學士的毆打。她們喊著,『救我的嬰兒』,然後把嬰兒扔向我們,部分嬰兒掉在帶刺鐵絲網。眼前景象太嚇人了。到了當天深夜,我們之中沒有一個男人沒在哭」。

A senior officer told @ramsaysky “women were throwing babies over the razor wire, asking soldiers to take them, some got caught in the wire.”



Families risked their lives ducking past gunfire at the gates of the airport; passing Taliban fighters, who occasionally harass them. pic.twitter.com/Sln43nKDww