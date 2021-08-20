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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

救我孩子…阿富汗父母拋嬰過鐵網 英軍揪心淚流

編譯羅方妤、周辰陽╱綜合19日電
神學士掌控阿富汗後，喀布爾機場湧現逃難人潮，一個小嬰孩被以人力方式送進鐵絲網封鎖區。(翻攝自推特)
神學士掌控阿富汗後，喀布爾機場湧現逃難人潮，一個小嬰孩被以人力方式送進鐵絲網封鎖區。(翻攝自推特)

神學士(Taliban，另譯塔利班)掌控阿富汗後，大量阿富汗民眾湧入喀布爾國際機場，想盡辦法搭機逃離，有阿富汗父母在機場圍牆外試圖將子女交給美軍，或把嬰孩拋給圍牆另一側的英軍求援，畫面曝光後震撼全球。

來源：推特

非營利組織Rise to Peace發表數支17日混亂現場影片，有阿富汗民眾在機場圍籬，將孩童交給美軍尋求庇護。一名男子和一名看似不到十歲的女孩爬上圍牆和兩名美軍交談，其中一名美軍伸手將女童拉過圍牆。還有一名在牆上的阿富汗男子抓著一名幼童，並在簡短交談後將他交給同一名美軍，安置在圍牆另一側。

許多阿富汗人湧向喀布爾機場附近巴隆飯店尋求庇護，當地英軍說，現場有母親將嬰孩拋過鐵絲網，希望他們能逃離神學士統治，還有些嬰孩卡在鐵絲網上。

英軍一名軍官告訴Sky News記者，當時情況已失控，傘兵們別無選擇，只能用車輛與鐵絲網架起路障封住道路，但眼前的景象恐怕讓部分官兵終身難忘，「這太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求官兵們接住，有些嬰兒還被困在鐵網上。我擔心我的手下，正個別輔導一些人，每個人昨晚都哭了」。

獨立報則引述一位傘兵團軍官的說法指出，「媽媽們絕望了，她們正遭到神學士的毆打。她們喊著，『救我的嬰兒』，然後把嬰兒扔向我們，部分嬰兒掉在帶刺鐵絲網。眼前景象太嚇人了。到了當天深夜，我們之中沒有一個男人沒在哭」。

來源：推特

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）談及阿富汗人在喀布爾機場把幼兒送到西方國家軍人手中的影片時說，英國無法將沒有成人陪伴的孩子帶離阿富汗。

華勒斯說，「你在影片片段中會發現，孩童被撤離是因為他們的家人也跟著被撤離了」，有鑑於阿富汗民眾迫切希望逃離，英國官兵在喀布爾機場正面臨困境。

美國版「太陽報」（The U.S. Sun）網站報導，阿富汗民兵部隊神學士奪權後，曾承諾和平、尊重女權，現在卻開槍擊斃抗議人士、毆打群眾，迫使許多婦女把自己的小孩拋過裝有刺網的圍牆，希望孩子待在安全的地方。

阿富汗的神學士組織進軍首都喀布爾後，眾多平民百姓冒險攜家帶眷前往機場，希望搭上飛...
阿富汗的神學士組織進軍首都喀布爾後，眾多平民百姓冒險攜家帶眷前往機場，希望搭上飛機離開國門，英軍官兵親眼目擊母親將嬰孩拋過鐵絲網，希望他們可以救小孩們逃出生天。(視頻截圖)

阿富汗 機場 喀布爾

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