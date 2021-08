影／神學士保障女權是謊言？知名女主播：我不能上班了

阿富汗遭神學士 (Taliban,另譯塔利班)奪權後,婦女們紛紛擔憂得來不易的兩性平權將回歸原樣,雖然神學士聲稱他們這次將給予女性「更多自由」,但知名女主播多蘭(Shabnam Dawran)18日在社群媒體 上大爆自己已被禁止在電視台工作 。

多蘭過去6年一直都是國營電視台「RTA」的主播,不過她表示自己已經被拒絕進入辦公室,理由正是「政權更迭」,多蘭指出「我去RTA上班,但即使我拿出工作證還是不能進到辦公室,他們告訴我政權已經改變、不被允許,回家吧」。

這段爆料影片揭示神學士的謊言,該組織聲稱「在國家新統治時期,將為女性提供更多的自由」,並聲稱「這次將允許女性在沒有男性陪同下學習、上班或露腳踝出門」。

然而,國內女性卻揭示現實。多蘭的影片顯示,現實與神學士向世界展示的情況大不相同,一些女性還聲稱,在神學士接管政權之前不久,她們就被從銀行工作中遣返,當地媒體還報導說,神學士要求提供一份15歲以上婦女和寡婦的名單,以便將這些婦女轉變為組織成員的「妻子」。

This is the stark reality of women rights "within Islamic law". Meet @shabnamdawran, TV presenter turned away by Taliban as she tried to work today. Despite wearing a hijab & carrying correct ID, she was told: "The regime has changed. You are not allowed in here. Go home". pic.twitter.com/y1imIAM6Yp