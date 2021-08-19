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影／神學士保障女權是謊言？知名女主播：我不能上班了

編譯張君堯／綜合報導
阿富汗遭神學士奪權後，婦女們擔憂得來不易的兩性平權將回歸原樣，雖然神學士聲稱他們這次將給予女性「更多自由」，但知名女主播多蘭18日在社群媒體上大爆自己已被禁止在電視台工作。（取材自推特）
阿富汗遭神學士奪權後，婦女們擔憂得來不易的兩性平權將回歸原樣，雖然神學士聲稱他們這次將給予女性「更多自由」，但知名女主播多蘭18日在社群媒體上大爆自己已被禁止在電視台工作。（取材自推特）

阿富汗遭神學士（Taliban，另譯塔利班）奪權後，婦女們紛紛擔憂得來不易的兩性平權將回歸原樣，雖然神學士聲稱他們這次將給予女性「更多自由」，但知名女主播多蘭（Shabnam Dawran）18日在社群媒體上大爆自己已被禁止在電視台工作

多蘭過去6年一直都是國營電視台「RTA」的主播，不過她表示自己已經被拒絕進入辦公室，理由正是「政權更迭」，多蘭指出「我去RTA上班，但即使我拿出工作證還是不能進到辦公室，他們告訴我政權已經改變、不被允許，回家吧」。

這段爆料影片揭示神學士的謊言，該組織聲稱「在國家新統治時期，將為女性提供更多的自由」，並聲稱「這次將允許女性在沒有男性陪同下學習、上班或露腳踝出門」。

然而，國內女性卻揭示現實。多蘭的影片顯示，現實與神學士向世界展示的情況大不相同，一些女性還聲稱，在神學士接管政權之前不久，她們就被從銀行工作中遣返，當地媒體還報導說，神學士要求提供一份15歲以上婦女和寡婦的名單，以便將這些婦女轉變為組織成員的「妻子」。

神學士 工作 社群媒體

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