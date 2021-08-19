秋後算帳？BBC：神學士正「挨家挨戶」搜索前政府人員

神學士成員19日在喀布爾街頭慶祝阿富汗獨立日，宣布他們打敗美國。（美聯社）

一份聯合國 文件警告說，神學士 （Taliban，另譯塔利班）近期已「加緊搜尋」曾經為北約部隊或前阿富汗 政府工作的人，並稱武裝分子一直挨家挨戶尋找目標並威脅他們的家人。

BBC報導，自奪取政權以來，神學士陣營一直試圖安撫阿富汗人，並承諾「不會報復」，但有人擔心，自殘酷的1990年代以來「神學士幾乎沒有改變」。

針對神學士搜索的警告來自挪威全球分析中心「RHIPTO」的一份機密文件，該中心為聯合國提供情報。該情報稱「目前有很多人成為神學士的目標，威脅非常明顯」，並表示「除非自首，否則神學士會將這些人逮捕和起訴、審問和懲罰他們的家庭成員」。

情報中還警告「神學士黑名單上的任何人都處於嚴重危險之中，可能會發生大規模處決」。隨著外國軍隊的撤離，神學士在周日占領了喀布爾（Kabul），該組織之前的執政時期曾出現包括公開處決和禁止女性進入工作場所等舉措。

但在他們重新控制阿富汗後的第一次記者會上，神學士組織表達一種「和解語氣」，承諾將「在伊斯蘭律法的框架內尊重婦女的權利」。他們還表示自己不想要「任何內部或外部敵人」，並且將大赦前安全部隊成員和與外國勢力合作的人，但國際大國以及許多阿富汗人仍持懷疑態度。