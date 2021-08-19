美將領：5天已從喀布爾載離7000人 神學士未干擾

美國自8月14日起已載運約7000人飛離阿富汗。圖為8月18日的喀布爾機場照片。（Getty Images）

美方高階將領今天表示，美國 自8月14日起已載運約7000人飛離阿富汗，阿國民兵組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）似乎正在配合美方的喀布爾 （Kabul）機場撤離行動。

法新社報導，美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將說，雖有消息稱神學士仍在妨礙民眾進入機場大門，但美國疏散自家公民、持有美國移民簽證的阿富汗人和其他國民的速度變快了。

國防部發言人柯比（John Kirby）也說，神學士似乎正在配合美方，允許已登記美國特殊移民簽證的阿富汗國民抵達機場大門。

神學士15日拿下首都喀布爾，從美國支持的前政府手中奪走阿富汗的控制權。但美國國防部表示，神學士並未干擾空中撤離行動。

泰勒說，近幾天美方「並未遭遇任何維安事件或妨礙」。

路透社報導，五角大廈今天也提到，為確保疏散過程的安全，美方也派出武裝戰鬥機飛越喀布爾上空。

白宮日前表示，神學士進入喀布爾後，已承諾提供「安全通道」。現場美方指揮官正與神學士保持聯繫，以確保美國國民能安全前往機場。

過去24小時，美方共派出12架次巨型C-17運輸機，從喀布爾機場撤走2000人。

美國國務院今天另表示，將派出更多領事人員前往喀布爾和卡達、科威特等地，以協助從阿富汗撤離的行動。